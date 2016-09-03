查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 法治 ·广告 ·本报公益律师助其拿回30万赔偿 ·全省首个“交通安全体验区”在武汉小学启用 ·总经理离职后索赔被驳回 ·图文：运猪车两次翻车40头猪仅幸存12头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 广告 · 本报公益律师助其拿回30万赔偿 · 全省首个“交通安全体验区”在武 · 总经理离职后索赔被驳回 · 图文：运猪车两次翻车40头猪仅 6 法治 2016.9.3 星期六 全年跑货运仅休5天 两名货车司机被辞退后未获分文补偿 本报公益律师助其拿回30万赔偿 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲）古师傅和陈师傅是一家物流公司货车司机，起早贪黑开货车跑货运，全年只休息5天。后因公司业务下滑被辞退，未获分文补偿。就在两人陷入绝望之际，本报楚天公益律师团的公益律师向他们伸出援手，提起仲裁。昨日，经青山区劳动人事争议仲裁委裁决，每人获赔15万元。

古师傅和陈师傅均四十出头，来自农村的他们吃苦耐劳，身强体壮，常年开大货车。从2014年春季开始，两人和十几名货车司机一起集中居住在所在物流公司的宿舍，不能回家，随时准备待命出车。每天工作长达十几个小时，每年只休息5天，月收入5000元。

后因物流公司业务下滑，古师傅和陈师傅于今年3月初被辞退，没有得到一分钱的补偿。失业后，两人的生活顿时陷入困境。

3月底，本报联合武汉市司法局在武汉市民之家举办法律援助对接会。古师傅和陈师傅向市民之家法律援助工作站负责人朱宏伟律师求助。面对一筹莫展的他们，公益律师朱宏伟一边劝慰一边为其设计维权方案，指出用人单位系违法辞退，应当向其支付经济赔偿金。另外，用人单位自用工之日起一个月内没有同劳动者签订书面劳动合同，应当支付双倍工资。双休日、节假日没有休息，应由用人单位支付加班费，并补办补缴社会保险。

公益律师朱宏伟联合杨雄律师，当即为古师傅和陈师傅办理了法律援助手续。代理此案后，迅速将该物流公司告上青山区劳动人事争议仲裁委，要求赔偿经济赔偿金，未签订书面劳动合同的双倍工资，双休日、节假日加班费等合计15万元，并要求该公司补办补缴社会保险。昨日，经仲裁裁决，支持了古师傅和陈师傅的全部仲裁请求，每人获赔15万元，且该公司还需补办补缴两人两年的社保。





