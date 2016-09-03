查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 现场 ·图文：宝马车深夜经过陷沟槽 ·两部门联合执法 端掉小区黑作坊 ·女乘客好言相劝反遭恶语相向 ·图文：45米空中云梯营救火海被困者 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：宝马车深夜经过陷沟槽 · 两部门联合执法 端掉小区黑作坊 · 女乘客好言相劝反遭恶语相向 · 图文：45米空中云梯营救火海被 5 现场 2016.9.3 星期六 中年女子地铁站拒绝安检 女乘客好言相劝反遭恶语相向 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军王永胜）前日早上，武昌火车站地铁站内，一名中年女子拒绝安检，一旁女乘客好言相劝反遭恶语相向，还被泼果汁，所幸地铁工作人员及时制止。

26岁的吴女士是广水人，前早8时10分，她在武昌火车站地铁站坐4号线。进站时，她看到一名年约40岁的中年女子抱着一个背包避开安检后冲进站台层。很快，两名安检员追到站台层，耐心劝说女子接受安检。中年女子情绪激动，始终不愿配合。“接受安检是应该的，你也配合一下他们的工作吧。”见到这一幕，吴女士劝说中年女子。没想到她的话惹怒了对方。“你这个外乡人，有什么素质？”女子用武汉话冲吴女士大骂起来，随后还从包里拿出一瓶果汁泼向吴女士。两名地铁工作人员赶紧将两人分开，中年女子趁机钻进一辆列车离开。

昨日下午，楚天都市报记者赶到武昌火车站地铁站。值班站长钟帆介绍，当时中年女子不配合安检员的工作，吴女士出言相劝，其行为值得称赞。





