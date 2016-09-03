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现场
2016.9.3 星期六
中年女子地铁站拒绝安检
女乘客好言相劝反遭恶语相向
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军王永胜）前日早上，武昌火车站地铁站内，一名中年女子拒绝安检，一旁女乘客好言相劝反遭恶语相向，还被泼果汁，所幸地铁工作人员及时制止。
26岁的吴女士是广水人，前早8时10分，她在武昌火车站地铁站坐4号线。进站时，她看到一名年约40岁的中年女子抱着一个背包避开安检后冲进站台层。很快，两名安检员追到站台层，耐心劝说女子接受安检。中年女子情绪激动，始终不愿配合。“接受安检是应该的，你也配合一下他们的工作吧。”见到这一幕，吴女士劝说中年女子。没想到她的话惹怒了对方。“你这个外乡人，有什么素质？”女子用武汉话冲吴女士大骂起来，随后还从包里拿出一瓶果汁泼向吴女士。两名地铁工作人员赶紧将两人分开，中年女子趁机钻进一辆列车离开。
昨日下午，楚天都市报记者赶到武昌火车站地铁站。值班站长钟帆介绍，当时中年女子不配合安检员的工作，吴女士出言相劝，其行为值得称赞。