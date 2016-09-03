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·两部门联合执法 端掉小区黑作坊
·女乘客好言相劝反遭恶语相向
·图文：45米空中云梯营救火海被困者
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两部门联合执法 端掉小区黑作坊
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图文：45米空中云梯营救火海被
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现场
2016.9.3 星期六
藏身居民楼架起煤炉卤牛肉 油烟污水四溢还有安全隐患
两部门联合执法 端掉小区黑作坊
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员宋宏雷郑洁）小区居民楼里，卤菜黑作坊藏身其中，长期散发难闻味道。1日，江岸区食药监及城管部门联合行动，一举端掉位于绿缘路的一处黑作坊。
当日，楚天都市报记者和执法人员来到汉口绿缘路的湖边坊小区内，执法人员敲开一栋居民楼2单元1楼一户房门，一股难闻气味便扑面而来。未等室内人员反应过来，执法人员便涌入屋内，控制了现场。在室内，执法人员发现两男一女正在用一个大煤炉烧制卤牛肉，浓烈的煤炭味和卤制品的味道混合在一起，让人窒息。
屋内随意摆放着调料和加工好的半成品，无任何防尘或防虫鼠设施，加工人员也无法提供任何证照，以及原料进货台账等。执法人员当场查扣加工原材料2桶，暂扣生产工具3件，并将现场正在生产的卤制品带走销毁。
江岸区劳动街综合执法协调办公室李主任介绍，这类黑作坊不仅没有《食品卫生许可证》，生产原料来源不明，卫生设施条件比较差，整个加工条件也根本不符合食品加工的要求，且在制作卤菜过程中还会产生油烟污水，对小区居民的生活会造成很大的影响。同时黑作坊自身也存在着安全隐患，由于使用煤炉，在烹制过程中室内会产生大量的一氧化碳，若长期密闭，室内工作的人员会存在危险。