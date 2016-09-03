查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 现场 ·图文：宝马车深夜经过陷沟槽 ·两部门联合执法 端掉小区黑作坊 ·女乘客好言相劝反遭恶语相向 ·图文：45米空中云梯营救火海被困者 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：宝马车深夜经过陷沟槽 · 两部门联合执法 端掉小区黑作坊 · 女乘客好言相劝反遭恶语相向 · 图文：45米空中云梯营救火海被 5 现场 2016.9.3 星期六 藏身居民楼架起煤炉卤牛肉 油烟污水四溢还有安全隐患 两部门联合执法 端掉小区黑作坊 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员宋宏雷郑洁）小区居民楼里，卤菜黑作坊藏身其中，长期散发难闻味道。1日，江岸区食药监及城管部门联合行动，一举端掉位于绿缘路的一处黑作坊。

当日，楚天都市报记者和执法人员来到汉口绿缘路的湖边坊小区内，执法人员敲开一栋居民楼2单元1楼一户房门，一股难闻气味便扑面而来。未等室内人员反应过来，执法人员便涌入屋内，控制了现场。在室内，执法人员发现两男一女正在用一个大煤炉烧制卤牛肉，浓烈的煤炭味和卤制品的味道混合在一起，让人窒息。

屋内随意摆放着调料和加工好的半成品，无任何防尘或防虫鼠设施，加工人员也无法提供任何证照，以及原料进货台账等。执法人员当场查扣加工原材料2桶，暂扣生产工具3件，并将现场正在生产的卤制品带走销毁。

江岸区劳动街综合执法协调办公室李主任介绍，这类黑作坊不仅没有《食品卫生许可证》，生产原料来源不明，卫生设施条件比较差，整个加工条件也根本不符合食品加工的要求，且在制作卤菜过程中还会产生油烟污水，对小区居民的生活会造成很大的影响。同时黑作坊自身也存在着安全隐患，由于使用煤炉，在烹制过程中室内会产生大量的一氧化碳，若长期密闭，室内工作的人员会存在危险。





