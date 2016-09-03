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楚天都市报讯（记者张万军王永胜）昨日凌晨，一辆宝马轿车行驶至洪山区雄楚大道卓刀泉一处施工路段时，不慎陷入一个沟槽中动弹不得，司机叫来拖车后才脱困。

昨日下午，楚天都市报记者现场看到，事发地点位于雄楚大道高架桥下方一段正在施工的路面。这段长约百米的路面有两处出口和主路相连，几名工人正在一条宽约0.5米、深约0.4米的沟槽内埋设管线。

车主范先生介绍，昨日凌晨2时许，他驾车沿雄楚大道从街道口驶往关山方向。车从高架桥外侧主路转到下方路面后不远，他就看到路面上的沟槽。当时路上停着多辆轿车，沟槽内还垫着一些砖头，他以为沟槽不深，可以通过。他缓慢驾车驶过时，右前轮突然陷入，底盘搁在路面上，动弹不得。他连忙下车，一边提醒后方车辆绕行，一边打电话叫拖车来救援。

不久，拖车赶到现场将车拖出。范先生发现车子的底盘和前保险杠受损，损失不小。“现场没有设置任何警示标识，即便我没陷进去，其他的车辆也可能会陷进去。”范先生表示。

施工方一名工作人员表示将加强施工安全管理，避免再发生类似事件。





