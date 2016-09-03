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图为：抬出“伤者”

图为：高空灭火



楚天都市报讯（记者叶文波通讯员李国柱）“大厦7楼发生火灾，有人员被困！”昨日上午，位于汉阳的一幢高层写字楼冒出滚滚浓烟，多辆消防车呼啸而至，连云梯救援车、高喷消防车都出动了。别担心，这是消防部门举行的高楼火灾救援演练。

昨日上午9时10分许，汉阳区汉江大道一栋34层的大厦7楼突然冒出浓烟。仅3分钟，汉阳消防出动云梯救援车、高喷消防车等5辆消防车迅速赶到现场。由于起火点位置较高，2台高喷消防车占据有利位置，从大厦左右两侧进行高空灭火。与此同时，消防官兵身穿防化服、佩戴空气呼吸器冲向火场，直接在室内进行灭火，5分钟后，一名“伤员”被消防官兵抬出失火现场。

楚天都市报记者现场看到，在7楼起火楼层的多个窗口，被困群众站在阳台挥舞毛巾、衣物求救。“不要怕，也不要乱跑，我们马上来救你们！”消防官兵喊道。随即，消防官兵在大楼正面架起45米高的云梯，开展空中救援。云梯小心靠近窗口，在消防官兵接应下，被困群众翻过窗户登上云梯，随着云梯下落获救群众也安全着地。上午9点40分左右，大火被扑灭。

随后，汉阳消防大队派出消防宣传培训队，对大楼物业人员进行了消防安全培训。这是武汉消防首支消防宣传培训队，由10名专职消防员组成，目前武汉市其他城区正在推广这一做法。

汉阳消防大队大队长巴荣兵提醒，高层建筑发生火灾，一定要保持镇静，可用毛巾、口罩蒙住口鼻，匍匐撤离；被烟火围困时，要尽量呆在阳台、窗口等易于被人发现的地方。





