查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列车” ·高校新生要参加防骗知识考试 ·图文：武汉广爱医院违规诊疗被查处 ·我省30个部门联手治“老赖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列 · 高校新生要参加防骗知识考试 · 图文：武汉广爱医院违规诊疗被查 · 我省30个部门联手治“老赖” 2 要闻 2016.9.3 星期六 我省30个部门联手治“老赖” 力争三年基本解决执行难 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨康通讯员程勇 蔡蕾）昨日，记者从省高院获悉，为形成打击“老赖”合力，省委政法委向全省政法系统和省直有关单位下发了《关于在全省开展“基本解决执行难”活动的通知》，提出从2016年至2018年，在全省开展为期3年的“基本解决执行难”活动。

根据《通知》，省委办公厅、省政府办公厅、省委政法委、省委组织部、省委宣传部、省法院、省检察院、发改委、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、人社厅、国土资源厅、国资委、工商局、税务局、银监会、证监局、保监局等30个部门“基本解决执行难”工作领导小组成员单位，将充分运用联动机制，让“老赖”无处遁形。《通知》要求，各地党委政法委要牵头成立由政法委书记担任组长、各相关单位参加的“基本解决执行难”工作领导小组，依法依规支持法院对被执行人存款、房产、土地、车辆、股权等财产的查封扣押冻结扣划和拍卖变卖工作，支持对涉嫌拒不执行生效裁判违法人员进行立案审查起诉等，推动解决执行难。





