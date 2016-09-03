图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列车”高校新生要参加防骗知识考试图文：武汉广爱医院违规诊疗被查处我省30个部门联手治“老赖”
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 第2版 要闻
·图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列车”
·高校新生要参加防骗知识考试
·图文：武汉广爱医院违规诊疗被查处
·我省30个部门联手治“老赖”
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.3 星期六
我省30个部门联手治“老赖”
力争三年基本解决执行难
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨康通讯员程勇 蔡蕾）昨日，记者从省高院获悉，为形成打击“老赖”合力，省委政法委向全省政法系统和省直有关单位下发了《关于在全省开展“基本解决执行难”活动的通知》，提出从2016年至2018年，在全省开展为期3年的“基本解决执行难”活动。
    根据《通知》，省委办公厅、省政府办公厅、省委政法委、省委组织部、省委宣传部、省法院、省检察院、发改委、公安厅、民政厅、司法厅、财政厅、人社厅、国土资源厅、国资委、工商局、税务局、银监会、证监局、保监局等30个部门“基本解决执行难”工作领导小组成员单位，将充分运用联动机制，让“老赖”无处遁形。《通知》要求，各地党委政法委要牵头成立由政法委书记担任组长、各相关单位参加的“基本解决执行难”工作领导小组，依法依规支持法院对被执行人存款、房产、土地、车辆、股权等财产的查封扣押冻结扣划和拍卖变卖工作，支持对涉嫌拒不执行生效裁判违法人员进行立案审查起诉等，推动解决执行难。


   