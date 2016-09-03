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·高校新生要参加防骗知识考试
·图文：武汉广爱医院违规诊疗被查处
·我省30个部门联手治“老赖”
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要闻
2016.9.3 星期六
预防电信诈骗民警进高校“讲课”
高校新生要参加防骗知识考试
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员龚轩）记者昨日获悉，开学季到来，省公安厅作出专门部署，对涉及高校新生的电信网络诈骗案件“零容忍”，要求一旦接到相关案件报警，各方要快速反应，最大限度减少损失和影响，防止发生次生案事件。
按照部署，各地公安机关要利用新生开学前后的10至15天时间，联合招生、助学补贴管理部门和高校安保部门，加强学生个人信息防护、查堵泄密隐患，同时广泛张贴宣传警示、开设集中讲座、开展新生入学防诈骗知识考试，通过各种形式，及时通报和宣传电信网络诈骗近期案件规律特点，为新生讲解识骗、防骗、拒骗知识，增强师生、家属的自我防范意识。
各地公安机关要主动堵塞“高中毕业生”与“高校新生”之间的管理真空,各驻校警务室要配齐配强警力，加强24小时巡逻，特别是要加强对学校周边银行网点、ATM机等重点部位的值班巡逻，对各类电信网络诈骗隐患早预防、早发现、早处置。
省、市两级综治、公安和教育部门将明察暗访相关措施落实情况，对检查中发现的问题将公开通报并严格问责。