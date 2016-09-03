查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列车” ·高校新生要参加防骗知识考试 ·图文：武汉广爱医院违规诊疗被查处 ·我省30个部门联手治“老赖” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 图文：唇腭裂患者请搭乘“微笑列 · 高校新生要参加防骗知识考试 · 图文：武汉广爱医院违规诊疗被查 · 我省30个部门联手治“老赖” 2 要闻 2016.9.3 星期六 预防电信诈骗民警进高校“讲课” 高校新生要参加防骗知识考试 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员龚轩）记者昨日获悉，开学季到来，省公安厅作出专门部署，对涉及高校新生的电信网络诈骗案件“零容忍”，要求一旦接到相关案件报警，各方要快速反应，最大限度减少损失和影响，防止发生次生案事件。

按照部署，各地公安机关要利用新生开学前后的10至15天时间，联合招生、助学补贴管理部门和高校安保部门，加强学生个人信息防护、查堵泄密隐患，同时广泛张贴宣传警示、开设集中讲座、开展新生入学防诈骗知识考试，通过各种形式，及时通报和宣传电信网络诈骗近期案件规律特点，为新生讲解识骗、防骗、拒骗知识，增强师生、家属的自我防范意识。

各地公安机关要主动堵塞“高中毕业生”与“高校新生”之间的管理真空,各驻校警务室要配齐配强警力，加强24小时巡逻，特别是要加强对学校周边银行网点、ATM机等重点部位的值班巡逻，对各类电信网络诈骗隐患早预防、早发现、早处置。

省、市两级综治、公安和教育部门将明察暗访相关措施落实情况，对检查中发现的问题将公开通报并严格问责。





