查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·大米玩起概念 怎样选才对路 ·广爱医院涉多项违规行为被查处 ·图文：一幅手绘图画满患难情 ·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 ·千名唇腭裂患者可享免费手术 ·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕 ·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 大米玩起概念 怎样选才对路 · 广爱医院涉多项违规行为被查处 · 图文：一幅手绘图画满患难情 · 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 · 千名唇腭裂患者可享免费手术 · 汇聚全球工商精英B20杭州峰会 · 52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 1 要闻 2016.9.3 星期六 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 刘蕙瑕拥抱副领队撒娇艾衍含戴上牙箍更显萌 楚天都市报讯 图为：奥运冠军刘蕙瑕返汉 楚天都市报记者柯皓摄

图为：刘蕙瑕

图为：艾衍含

图为：尹成昕



□楚天都市报记者时龚实习生杨蕾摄影：楚天都市报记者柯皓



昨日，随着黄石籍里约奥运跳水冠军刘蕙瑕等人现身武汉天河机场，我省里约奥运健儿们开始了“省亲”之行。刘蕙瑕、艾衍含、尹成昕三位为荆楚荣耀在里约拼搏的女将回到武汉一下子变成了萌妹子……



刘蕙瑕依偎“妈妈”直喊困



作为我省夏季奥运届届见金纪录的延续者，黄石姑娘刘蕙瑕一出安检通道就被诸多江城媒体“围追堵截”。在接受完采访后，这位19岁的奥运冠军秒变爱撒娇的小姑娘，依偎在像妈妈一样关爱她的湖北省跳水队副领队孙国君的怀里，刘蕙瑕切切实实有了回家的感觉。去年备战奥运时，刘蕙瑕经历了一段漫长且煎熬的伤病期，是孙国君在身边鼓励照顾她，陪她走出那段低谷。

身为内地奥运精英代表团成员，刘蕙瑕在随代表团结束赴港澳访问后第一时间赶回武汉。“现在最想做的事就是好好睡一觉，给我30秒就可以睡着。”刘蕙瑕说。

在里约奥运期间，刘蕙瑕就盼望着能够吃上一口地道的热干面，终于回到湖北，热干面已不能满足“小吃货”的胃口，“此前脑海里一直想着吃这个菜那个菜，这几天一定要好好过足湖北菜的瘾。”



搞怪艾衍含箍牙变淑女



作为奥运会中国代表团年龄最小的运动员，14岁的武汉女孩艾衍含在里约奥运获得女子200米自由泳接力第四名，在200米自由泳比赛中晋级半决赛。显然，艾衍含是一颗正在冉冉上升的泳坛新星。

奥运会上傅园慧一句“洪荒之力”让人们关注到中国游泳队这支具有网红潜质的集体，而健谈的艾衍含也因为可爱率真的性格以及不时搞怪的萌表情让人印象深刻。不过，昨日与刘蕙瑕一起从北京回到武汉的艾衍含却多数时间静静得特别淑女，只有背包上的小兔子挂件和偶尔与熟人对目时狡黠地挑眉毛动作才暴露出她发自内心的呆萌。

原来，小艾是被牙箍限制住了。“从里约一回来，妈妈就带我去戴牙箍整牙。”面对记者，每每开口说话，艾衍含都刻意不张大嘴。“这个牙箍要带四五年，希望能有效果。”说这话时，艾衍含忍不住笑了，嘴里的牙箍反射着闪亮的光。



“花游女神”岔吃9天胖4斤



与刘蕙瑕、艾衍含昨日从北京飞回武汉不同，结束里约征程的“花游女神”尹成昕25日随妈妈返汉后一直待在家中。昨日，在家休养9天的尹成昕也出现在天河机场，感觉人“长好了”，“没办法，妈妈做的家常菜太好吃了，足足胖了4斤。”

花样游泳与艺术体操都是最显示女孩身材的运动项目，自然对于饮食要求也是非常严格，与队友一起拿到里约花游集体项目银牌，可以想象尹成昕为此付出了很多。“很久没有吃晚饭了，也很久没有吃米饭，可妈妈做的菜尤其是烧的鱼让我忍不住就着米饭多吃几口。”因为花游的项目习惯了化妆的尹成昕昨日化着淡妆，不过说这话时她不好意思地红了脸。“长好了”的尹成昕依然那么女神范，只不过笑起来多了些邻家小妹的亲切与自然，“我们花游运动员要瘦下来很容易，马上要代表省队参加全国锦标赛，一开练就会瘦的，呵呵。”





