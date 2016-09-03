查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·大米玩起概念 怎样选才对路 ·广爱医院涉多项违规行为被查处 ·图文：一幅手绘图画满患难情 ·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 ·千名唇腭裂患者可享免费手术 ·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕 ·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第11版 : 体育 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 现场 第6版 : 法治 第7版 : 教卫 第8版 : 荆楚 第9版 : 时事 · 大米玩起概念 怎样选才对路 · 广爱医院涉多项违规行为被查处 · 图文：一幅手绘图画满患难情 · 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 · 千名唇腭裂患者可享免费手术 · 汇聚全球工商精英B20杭州峰会 · 52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 1 要闻 2016.9.3 星期六 相伴26年的老伴中风失语他每天指图询问哪里难受 图文：一幅手绘图画满患难情 楚天都市报讯 61岁的何国喜（上）和62岁的文艳相濡以沫26年，去年底老伴病倒后他便寸步不离悉心照料。他给老伴做的流食每餐营养精确到克，自己却天天啃馒头。老伴不能说话，他就手绘了一幅人体漫画，每天询问她哪里不舒服，指对了位置，老伴就会以口型作答。

楚天都市报记者叶文波王永胜摄

图为：交流夫妻俩年轻时的合影

图为：这幅手绘漫画帮助两人



□楚天都市报记者叶文波 摄影：楚天都市报记者王永胜



这幅人体漫画称不上艺术品，甚至可以说手法拙劣：头太大，两条手臂粗细不一，两条腿长短不一。

可在62岁的文艳眼中，老伴何国喜画的这幅漫画就是最美的作品。因为它凝聚着老伴满满的爱，是两人情感交流的法宝，也是彼此深爱一生的真实写照。

去年底，文艳中风致四肢瘫痪，话也不能说了，在医院一住就是8个多月。看着文艳失语的痛苦，何国喜急在心中。后来，他尝试着画了一幅人体漫画，然后指着漫画的各个部位，询问老伴是否疼痛，文艳则看着漫画，以张口、闭口作答。“当初她不嫌我穷嫁给我，作为丈夫我肯定要负责到底。”何国喜说。



情投意合低调“裸婚”



“我说她嫁给了最好的男人，大伙还不信”

何国喜今年61岁，武汉人，曾是武钢集团的汽车修理工。文艳今年62岁，监利人，曾是武汉某军工企业的电工。

1989年，经人介绍，34岁的何国喜认识了大自己1岁的文艳，两人都踏实、稳重、顾家。经过一段时间接触，两人觉得挺能处得来，便于次年喜结连理。

结婚时，何国喜并无积蓄，为了购置一些家具、电器，他从朋友那东拼西凑借来2000元钱。文艳得知后，郑重地批评了何国喜，说“咱不搞这一套”。文艳不仅帮忙退还了2000元钱，还主动拿出1万元积蓄买了家具、电器。单位分的房子虽不大，但布置得喜气洋洋。“结婚当天，连个婚车都没有，文艳自己走路来我家，酒席也没摆，连戒指、项链也没买。”何国喜说起此事，至今都觉得惭愧。不过，当时文艳安慰他：“法律都承认我们是夫妻了，其他的就不要在乎了。”何国喜知道这是妻子在体谅自己，好让自己少花钱。当时，何国喜还当着众人夸下海口，说文艳嫁给了全天下最好的男人，大伙听后都哈哈大笑，说他吹牛。

1991年，女儿降临，一个幸福的3人小家庭组成了。



妻子突然发病瘫痪失语



“我听不懂她要表达什么，急得直冒汗”

一转眼，几十年时光过去了。两人退休后，日子还算悠闲。

去年11月份，文艳不慎扭了脚，她怕上医院太花钱，便坚持要在家里静养。一个多月后的12月27日晚9时，何国喜清晰地记得，文艳不停地指着脊椎喊疼，还不停地说头晕。没承想，这成了近十个月来妻子说出的最后几句清晰的话。

当晚，文艳被送至医院，经诊断系中风引发脑梗阻、四肢瘫痪。次日凌晨，连说话的能力都丧失了，所幸神志还算清楚。在省人民医院重症监护室治疗近3个月后，命保住了，但瘫痪和失语迟迟未愈。今年3月，她被转至武汉市第三医院做康复治疗。这一切，都让何国喜心如刀绞。

老伴身上毛病多，在病床上躺久了，经常出现不适，有时手脚不舒服，有时喉咙有痰不舒服，可是无法说话，只能发出“啊、啊”的沙哑声；不管何国喜怎么询问，老伴都只是以“啊、啊”作答，让何国喜不明就里。老两口你看着我，我看着你，彼此干着急。

有时听着老伴难受得直“啊啊”，自己又听不懂，何国喜急得直冒汗。他向医生求助，医生根据经验来寻找文艳不舒服的位置，然后按摩按摩。老伴这样的“求助”，每天都要好几次，这让何国喜很是苦恼。



手绘漫画帮助两人交流



“不是照老伴画的，老伴比漫画漂亮多了”

何国喜几乎日夜守在病房，每天凌晨4点，就帮老伴翻身、擦身子，一擦就是半个多小时。医院为了方便他照顾，还专门给他腾出一张床。

今年3月底，何国喜终于想出一个好法子：为老伴画一幅人体的漫画。因为老伴虽失语，但听得到、看得见，他指着漫画询问，老伴以口型作答，两人商量好张口表示肯定、闭口表示否定。

从事了一辈子汽车修理，这是何国喜第一次画漫画，有点“惨不忍睹”。不过，大体轮廓还是清楚的。“你画的这是老伴吗？”记者问。

何国喜笑着连连摇头：“哪能呢，文艳可比这漂亮多了！”

昨日中午，何国喜凑近老伴，问“头疼不疼？”文艳闭口。“手疼不疼？”何国喜又问，文艳张嘴。“是不是手指？”何国喜用圆珠笔指着画上的手指说道，文艳再次张口。何国喜便放下画，从大拇指到小拇指挨个按摩。对于自己的按摩技术，他相当自信：“我这技术好着呢，专门跟老中医学的。”按摩结束后，他又开始给老伴注射胰岛素。



老伴一日五餐精确到克



“我就喜欢吃馒头，馒头很美味”

文艳住院期间，还做了气管切除手术，导致她无法从口中进食，只能借助注射器、管子从鼻孔进食。

护士叮嘱文艳的营养必须要跟上，每天需要进食三两猪肉、三两鱼、一两半米饭、五百克蔬菜以及少量的油盐，何国喜把这些认认真真地记了下来。女儿来探望时，他便抽空赶到菜场，买回新鲜的食材后，回家搅碎熬成粥。“猪肉必须是好肉，一般都是里脊肉。鱼每天换花样，有时买财鱼，有时买泥鳅。”何国喜说。

一般来说，每天早上7时30分、上午10时、下午1时、下午4时、晚上8时，何国喜会喂老伴进食五次，每餐的成本有10多元。何国喜自己则买了一大袋馒头，放在病房柜子里，饿了就吃一两个馒头，再喝一杯开水，每顿饭5毛钱至1元钱基本就搞定了。他说：“我就喜欢吃馒头，馒头很美味！”

其实，何国喜真正的目的是省钱。退休后，他和老伴的退休金加在一起接近5000元，但是老伴的治疗费已经花去了50多万元，算上医院外的开支，还远不止这个数。他明白老伴的康复治疗是一个“持久战”。



细致照顾感动病友家属



“她不嫌我穷嫁给我，我肯定要负责到底”

何国喜的一举一动，同病房室友及家属都看在眼里。家属龚先生说：“他对待老伴真是一心一意，细致又有耐心，这种好男人很少见。”

听到称赞，何国喜倒想得很简单。他说：“当初她不嫌我穷嫁给我，作为丈夫我肯定要负责到底。结婚时，我夸下海口说文艳嫁给了全天下最好的男人，大家都说我吹牛，现在她信了！”

何国喜透露，他还给老伴制定了“20年计划”：5年康复治疗，5年恢复行走，再花10年时间四处走走看看。听此，躺在床上的文艳虽不能说话，但是眼泪止不住地流了下来。“文艳，中秋节就要到了，我带你回家好不好？”何国喜凑近问老伴。文艳张口又张口。“来，给我们再拍一张结婚照！”何国喜央求着凑得更近了。看着记者端起相机，病床上的文艳笑得合不拢嘴。





