查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 深读 ·图文：一曲民谣唱柔武汉老时光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 图文：一曲民谣唱柔武汉老时光 16 深读 2016.9.3 星期六 武汉大叔和撒贝宁合作 汉腔被演绎得如此温婉 图文：一曲民谣唱柔武汉老时光 楚天都市报讯 图为：武汉老地方是冯翔唱不尽的歌图片由本人提供



□楚天都市报记者贺俊



上个月，冯翔参与录制的方言歌曲节目中，撒贝宁为他的《六渡桥》旁白，武汉话的温情在那一刻尽情流露。



撒贝宁为他的民谣旁白



说着武汉话的撒贝宁，相比央视节目中说着普通话的撒贝宁，似乎多了些烟火气。

8月12日，在网络上很火的一档方言音乐节目《十三亿分贝》中，撒贝宁成了武汉大叔冯翔的歌曲参与者，为他演唱的《六渡桥》旁白，讲述记忆中的六渡桥。缓缓平叙的独特发音里，武汉话一改惯常的利落火爆，变得温柔起来。而冯翔紧随其后的方言演唱，更让网友感叹“从没发现武汉话可以唱得如此温婉。”

很快，这首歌在很多武汉人的朋友圈中流传起来，那些属于六渡桥的时光，夹裹着记忆扑面而来。

其实，在7月30日的那一期《十三亿分贝》的节目中，撒贝宁就曾被冯翔《汉阳门花园》唱红眼圈。

歌词里提到的轮渡、民主路、户部巷、藕汤等武汉印记，伴随着反复吟唱的“冬天腊梅花夏天石榴花”，有种淡淡的哀愁与沧桑。听着听着，拿着吉他坐在旁边的撒贝宁忽然安静下来，眼睛里有了湿意。“唱得眼泪都出来了。”他在唱完后对冯翔说。“去不到的远方，回不了的故乡。”撒贝宁感叹自己上了大学后就再没回家，说冯翔的歌有治愈乡愁的作用。“其实，我和小撒在节目外并没有私下交流。”8月31日，在北京再次录制《十三亿分贝》的节目间隙，冯翔在电话中告诉楚天都市报记者。尽管他们俩都曾在武汉一中读书，算得上校友。不过，在节目里碰面的时候，并不妨碍两个人用武汉话交流，流畅又亲切。

在这档节目中，冯翔属于著名主持人汪涵的战队，撒贝宁相当于这个队的“军师”，武汉话旁白是节目组的安排，没想到出来后效果不错。“我们在老武汉的回忆里有共鸣。”在冯翔看来，这正是他所唱的方言民谣的特点，也是他试图保留下来的记忆。



北漂十年难圆梦想



冯翔没想到，两年后他会再次以音乐的方式回到北京。

这个52岁的音乐大叔，半辈子的重要时光，似乎都是在音乐路上撒腿狂奔。而原本，他可以走另一条寻常意义上的人生路。

1986年，武汉伢冯翔从同济医学院毕业，在六角亭的武汉市精神病院临床心理科工作。“六角亭到现在都是这所医院的代称，老武汉都知道。”在老同事童俊眼中，冯翔很幽默，性格也好，尤其语言能力强，这让他在与病人交流时很有利。

为什么会喜欢音乐，冯翔也说不清。中学的时候他爱写诗，上大学后很少参加舞会，却爱唱歌。那时候，摇滚与民谣当红，快毕业时，他自学了吉他。“音乐是情绪的表达，我们那代人都有点理想主义。”这点爱好一直延续到工作后，英语口语好的他还爱唱外文歌。

1989年，工作之余，冯翔开始在民众乐园唱歌，虽然那只是朋友顺便卖啤酒的冷饮棚。后来，他辗转神曲、红色恋人等酒吧，成为江城最早的酒吧驻唱歌手之一。

上世纪90年代末，冯翔彻底离开医院。“如果不离开，可以一眼望见一辈子。”冯翔放弃做医生，一心走在唱歌的路上。2004年，他只身前往北京做音乐，想为梦想拼一把。

现实并不乐观。唱片业下滑，参与音乐创业的冯翔根本无暇创作。他组织过音乐节，做过音乐网站，搞过音乐舞台剧，还全程参与过一部计划冲刺国际影展的电影，最穷的时候一天只吃一顿饭。“两年前，公司破产，我几乎一无所有。”2014年，父亲病重，他回到武汉。

北漂十年，冯翔甚至没有一张属于自己的专辑。“老同事有的去留学，有的在学术研究上有突破，只有他还在执着地做音乐，永远给人漂泊的感觉。”童俊觉得，他的回归并不意外。



方言与记忆的交织



每晚9点，在武汉的老友记酒吧驻唱半个多小时，是冯翔回到武汉的主要工作。

在酒吧里，他再不是当年的小年轻，大家开始叫他“翔叔”。从北京一起回来的，还有妻子和幼小的女儿，需要他承担起男人的责任。“收入过得去”。

小时候，冯翔和外公外婆住在民主路9号，夏夜的竹床阵是他的开心回忆。中学时，他和父母住到了王家巷，在武汉一中读书时，他喜欢上了一个住在六渡桥的女孩，每天放学会绕远路，偷偷跟着女生回家。工作后，他经常到熟悉的东湖南路玩，每到樱花开放的季节，这条路就走不动了。

再次回到那些熟悉的老地方，冯翔发现物是人非，可是仔细寻找，那些记忆中的场景又有迹可循。“小时候住的汉阳门花园一带，老人们还是坐在花园里唱戏消遣。”那些旧日时光似乎依稀可见。

一个深夜，他拿起吉他，慢慢弹唱着这些记忆中的老地方。

花园里那棵大松树，家家（外婆）的藕汤都被他放在了歌里。“方言里包含着特有的情感，也就是我们说的韵味。”他尝试用武汉话来演唱这些歌。

这个过程并不容易，武汉话前后两个字的音调一般不同，特别是尾音多以一声和四声居多，听起来略显生硬，不够委婉，缺乏乐感。“边用武汉话唱边调整音调。”有时候半天唱顺一句话，但唱出来后，特别有味道。

带着记忆的《汉阳门花园》，地道的汉味唱腔令人回味，一出场就唱哭了那些年轻或不再年轻的老武汉人。今年春节期间，这首歌在乡愁与回忆的催泪转发下，火遍朋友圈，网络点击量过百万。“这首民谣改变了武汉话的听感。”有网友这样评价。



自称是个音乐手艺人



翔叔红了，不断有人邀请他去唱《汉阳门花园》，他还是固定到酒吧唱歌，坚持留出时间创作。

“这些地方一直都在，这些歌也一直都在。”他继续创作汉味民谣，六渡桥、凌波门、黄鹤楼、六角亭、北湖等地名都成了他的歌名，掺杂着记忆的吟唱自带共鸣，而《东去列车》、《五月》等一些老歌则令试听者惊艳。

冯翔迎来更多的机会，包括这次去北京录制方言音乐节目。他与来自全国各地的方言歌手交流，与撒贝宁的武汉话相逢，也被越来越多人认识。

为什么很多人会觉得武汉话并不温柔？冯翔认为是心态问题。8月31日，他在微博上看到一条发言，称“武汉话是全国最不适合谈恋爱的方言”，上面历数了一些武汉话的说法，几乎句句脏话。他立刻在后面留言：“莫信这些。武汉人不是句句脏话的！”

这条留言得到了作家方方的声援，她对这种武汉粗话扩大化的行为也表达了不赞同。“这其实是个心态问题，只有你喜欢自己的方言，才会把它说美写美唱美，不能自己把它弄脏了。”冯翔希望武汉话能更美。

他也终于迎来了自己的音乐时光。如今，冯翔已和一家公司达成协议，即将出版专辑《汉阳门花园》。“总要留下点什么。”他在朋友圈写道：把歌唱好写好，努力唱成民间艺人，让大家知道，“民间艺人”这在唱歌这个领域是个好词儿。

而现在，他正计划参与一个方言民谣剧场的巡演，把方言和民谣的美好展示给大家。





