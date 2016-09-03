查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 审片室 ·连 载 洹河梦 30 ·连载 小离别2 03 ·图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜生活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 连 载 洹河梦 30 · 连载 小离别2 03 · 图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜 14 审片室 2016.9.3 星期六 9月新剧扎堆登场 图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜生活 楚天都市报讯 □楚天都市报记者张聪



当暑期伴着青春、甜腻的偶像剧剧终，一大批新剧粉墨登场了。放眼望去，今年9月，谍战剧和生活剧各占一半。谍战剧多数走“偶像+抗战”的路子，生活剧则多由靠谱熟女们领衔。



青春偶像挑战谍战剧



偶像+抗战/谍战的风潮，早在2012年就已经出现。当吴奇隆躺在贵妃椅上对准日本兵开枪时，就有评论界人士忧虑地表示，偶像的加入会加剧抗战/谍战剧的“戏说”。幸好《伪装者》证明，偶像+抗战/谍战的组合，也可以拍出打动人心的故事来。

今年，《麻雀》《胭脂》和《双刺》都宣布要在9月露面，三部戏各有特色：《麻雀》拥有李易峰、张若昀、周冬雨、李小冉等多位明星，不过他们的演技，能够承担得起“脸上波澜不惊，内心翻江倒海”的谍战考验吗？《麻雀》由知名导演徐纪周执导，由赵丽颖搭配陆毅，这个组合到底能不能走好谍战这局棋？

相形之下，《双刺》的阵容更让人放心一点，起码有祖峰、尤勇等人打底，女主角是王子文这件事也不用担心了。



熟女明星青睐生活剧



除了谍战剧，这个月还有不少生活剧。《中国式关系》《大嫁风尚》《太太万岁》《爱情万万岁》《我的岳父会武术》《女怕嫁错郎》《养个孩子不容易》等，由刘涛、马伊琍等成熟女星带着一帮男女老少，爹爹婆婆登场。

值得留意的是，马伊琍继《乔家大院》之后二度跟陈建斌携手，解读“中国式关系”；宋丹丹则要跟倪大红一块，讲一个会武术的岳父的故事。还有刘涛、闫妮、杨紫等，都将再现生活中的喜怒哀乐。



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《麻雀》 9月5日 湖南卫视《中国式关系》 9月7日 北京、东方卫视《太太万岁》 9月8日 安徽、天津卫视《爱情万万岁》 9月9日 浙江卫视《我的岳父会武术》9月25日 北京卫视《胭脂》 9月27日 东方、浙江卫视《双刺》 9月29日 江苏卫视





