查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 审片室 ·连 载 洹河梦 30 ·连载 小离别2 03 ·图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜生活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 连 载 洹河梦 30 · 连载 小离别2 03 · 图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜 14 审片室 2016.9.3 星期六 连载 小离别2 03 楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社



回来怎么办？还跟得上这里课程的进度吗？还PK得了这里训练得像考试运动员一样的小孩吗

站在收银台前的莫莉掏出手机，找到了一个中国的电话号码，打过去，她说，我是莫莉，你是玛丽的妈妈吗？

这是上海的午夜时间，海萍接到了这个说着英语的电话。

海萍的英语听力不是很好，她模模糊糊地听懂了一些，但没完全明白莫莉的意思，只知道她在说自己女儿在她家不太讲话。于是海萍连忙说，莫莉女士啊，谢谢你，这么关心朵儿，我这女儿比较内向，她在你家里不太说话可能是她比较害羞，怕英语讲得不好就不好意思开口吧？希望你们多跟她讲讲话。

海萍不知道自己的英语表达得对不对，那头的莫莉有没听懂。

放下电话，海萍愣了一会儿，她想，这个住妈想说什么呢？这一夜，在后来的睡眠中，海萍又梦见了女儿方朵儿。

梦境与之前许多个夜晚梦见朵儿时一模一样：在大洋彼岸读书的女儿，像她小时候讨要糖果一样，讨妈妈答应让她回来。即使在睡梦中，海萍都感觉到了一股酸楚气息从鼻翼一瞬间冲到了心脏里，漫卷成下坠的气流，于是她对朵儿喊：那么就回来，快快回来。

海萍在心痛中醒来。身边的老公方园在轻微地打鼾。刚才梦中的酸涩气息似乎已溢满了房间。

天还没亮吧。海萍微睁开眼，心想，西雅图那边应该是中午，朵儿应该在学校里吃午饭了。住妈莫莉刚才来电话说她不爱说话，不会是不开心吧？应该不会吧。

海萍一向对母女之间的第六感有提心吊胆的敏感，于是思绪在这黑夜里迅速清晰起来，而刚才梦中带来的隐痛感还没从身躯里逸走。她拉了一下被子，在虚空中对那个让她牵肠挂肚的小身影说“回来，回来”，好似安慰宝贝，也好似在哄自己。而另一边，她听见心里掠过一声嘀咕：回来？回来怎么办？

忧愁像覆盖在身上的这床被子，绵密可感。海萍知道自己内心深处的担忧。其实从女儿出国第一天起，她就开始了这个担忧——害怕这小囡哪天突然开口要求回来。

这小人儿是海萍每天的朝思暮想，她虽心疼她小小年纪人在他乡，但更害怕她回来。她知道，梦境中自己这么爽快地答应，恰恰是因为事实上无法答应得这么轻快。窗外，一只夜鸟在咕咕地鸣叫。

海萍想，回来？回来怎么办？还进得了哪所中学呢？又去哪儿托人找门路呢？还跟得上这里课程的进度吗？还对付得了漫天考试和排名吗？还PK得了这里训练得像考试运动员一样的小孩吗？难道晃悠在家里？……吊灯在黑暗中闪着幽幽的光泽，天花板仿佛低垂到眼前。海萍轻声说：宝贝，再坚持一下，妈妈知道。

下期预告：方朵儿在当地一群12年级的中国小孩眼中，可是一个被视作“学霸”的女孩





