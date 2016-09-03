查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 审片室 ·连 载 洹河梦 30 ·连载 小离别2 03 ·图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜生活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 连 载 洹河梦 30 · 连载 小离别2 03 · 图文：偶像打冷酷谍战熟女讲悲喜 14 审片室 2016.9.3 星期六 连 载 洹河梦 30 楚天都市报讯 张立功 著长江文艺出版社



催生上海东方台



1991年9月15日，楚天台在中山公园组织听众见面会，以此来庆祝2周岁生日。为了使听众更好地与节目主持人沟通，我们在中山公园设了很多点，摆上桌椅，放上新印的节目时间表及相关资料。让《吉祥鸟》《快乐的电话》《新闻半小时》《空中导购》《1179伴你行》等各个节目的主持人和工作人员分散在各个点上，接待听众。

主会场设在中山公园露天电影院，主会场有三个议程：一是举行一个简单的庆典仪式，推出我编的一本新书《楚天升起一颗星》；二是从上海电台引进的广播剧《刑警803》举行开播仪式，我们请来了编剧，上海电台文艺部广播剧科科长祖文宗、副科长瞿新华与听众见面；三是从台湾《空中英语教室》引进一套教材《大家说英语》，《英语教学》主持人汪碧芬要向大家推介这套教材。

主会场的活动，楚天台进行现场直播。露天电影院是每天晚上售票放电影的正规场所，四周院墙严严实实，场内一排排固定的靠背椅整整齐齐，正前方有阔大的舞台，除了放电影，还可以举办各种演出活动。我们的庆典活动晚上九点开始，不到八点，露天电影院里就挤满了听众，周围树上全爬满了人。上海客人住在中山公园旁边的汉口饭店，预先约好他们八点半自行到现场参加活动，可是左等右等，就是等不来上海台的两位客人，庆典活动只好先开始。所有议程走完后，时过十二点，后台后面也围得水泄不通，我们大家想了很多办法，才把汪碧芬从听众中救出来。

中午，我到祖文宗、瞿新华下榻的汉口饭店，问他们两个为什么没去中心会场。他俩告诉我一些激动人心的场面。原来，8点他俩就进了中山公园，看到每个节目摊位前都人潮涌动，主持人已不可能与听众交流、合影，光签名都来不及。他们有的是自己带来的书或本子，绝大多数是拿着刚买来的《楚天升起一颗星》，请求签字。有一处的主持人被挤上了公园里的假山上，四周的听众全举着已翻开首页的《楚天升起一颗星》等待签字，那真是众星捧月的情景。售书的汽车前，排起长队，有人不守秩序，想挤上去先买，被义务维持秩序的听众立即拖走。听众买到书以后，就去找他们喜欢的主持人签字。还有些人顾不上签字，先坐在那里翻看。年轻人喜欢发飙，他俩能理解，不理解的是有很多中青年听众也跟着“发疯”，有那么一个60多岁的婆婆竟然看书看得非常出神，这些他俩都照了相，拍了整整两个胶卷。说着瞿新华将两个胶卷递给我，说：“张台，真没有想到，湖北的广播竟然办得这么受听众欢迎，给我们两个上了生动的一课。回去后，我们就向龚学平局长建议派人到楚天台来取经。”

祖文宗、瞿新华回到上海后，真向龚局长提了建议，他们的起点更高，组建了东方广播电台，1992年10月28日正式开播。

全文完

下周连载于丹《此心光明万物生》





