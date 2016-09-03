查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 八卦阵 ·图文：那些年你们错过的型男 ·百示麦水果代理招募中 ·八卦阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 图文：那些年你们错过的型男 · 百示麦水果代理招募中 · 八卦阵 13 八卦阵 2016.9.3 星期六 百示麦水果代理招募中 楚天都市报讯 百示麦水果直销中心是上海百示麦营销管理有限公司旗下的品牌，企业创始人叶劲松先生是连锁行业内资深的专家，操盘过多家大型连锁品牌。2015年百示麦品牌诞生于上海自贸区浦东新区，同年7月，梦想团队从上海进入武汉，建立第一家门店，正式开启百示麦的开拓之旅。百示麦的基地直采，箱式售卖，店嵌冷库的全新商业模式，品牌化、标准化的运作流程，建立了水果业态的品牌规范标准。百示麦直供全球新鲜水果，精选全球30个国家进口产地直供、20个省市产地直销，直接让果农与消费者对接，压缩采购环节，减少流通成本，降低损耗，满足了消费者对品质、新鲜、实惠的最本质需求。

百示麦水果直销中心招募省内其他县级市独家代理，充分地保证了加盟商、联营商的利益和保障！





