查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 沸腾娱 ·爱 在这儿婚介 ·图文：成龙荣获奥斯卡终身成就奖 ·美好佳缘 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 爱 在这儿婚介 · 图文：成龙荣获奥斯卡终身成就奖 · 美好佳缘 12 沸腾娱 2016.9.3 星期六 图文：成龙荣获奥斯卡终身成就奖 楚天都市报讯 图为：1978年成龙在《蛇形刁手》中确立谐趣功夫风格

图为：《警察故事》系列是成龙的代表作之一

图为：1995年的《红番区》让成龙正式打入好莱坞市场

图为：《尖峰时刻》系列确立了成龙在好莱坞的一线地位



□楚天都市报记者戎钰



昨日，美国电影艺术与科学学院（奥斯卡奖主办方）理事会宣布，本届奥斯卡终身成就荣誉奖将由4位电影精英分享，其中,62岁的华人巨星成龙（JackieChan）排名第一。

这是成龙首次获得奥斯卡奖肯定，也是华人影星首次荣获这项殊荣。



成龙有个“小目标”



昨日，成龙本人发布微博确认获奖，“拍电影56年，感谢奥斯卡在我还打得动的时候，给了我这样一个鼓励。这份荣誉，与几十年来与我共同出生入死的成家班兄弟，所有优秀又敬业的戏中搭档，还有所有支持我的合作伙伴们一起分享！”

成龙还模仿中国富豪王健林的口气说：“我还有个小目标。”不过大哥的目标可不小，他希望未来能再拿一座小金人，“奥斯卡应该没规定拿完终身成就奖就不能再拿别的奖了吧。”

从成龙贴出的证书来看，给他发喜报的是一个叫GovernorsAwards的颁奖典礼，该奖与最受全球瞩目的奥斯卡颁奖典礼都由美国电影艺术与科学学院主办。

奥斯卡奖每年2月开奖，将颁发最佳影片、最佳导演、影帝影后、最佳编剧、最佳摄影等表演和技术类奖项，是全世界范围内最吸引眼球的颁奖典礼。

成龙所获得的终身成就荣誉奖，原本也是在奥斯卡奖上颁发，但为了给这些重磅获奖者更多的交流时间，美国电影艺术与科学学院从2009年起将之与赫肖尔特人道主义奖等，一起放到GovernorsAwards颁奖典礼上颁发。

所以，成龙将于今年11月赴美参加GovernorsAwards颁奖典礼，领取这项大奖。遗憾的是，按照惯例，内地观众可能没有机会同步收看这个颁奖典礼实况。

值得一提的是，成龙所得的奖项本名为“学院荣誉奖”，但因为该奖后来都在表彰那些终其一生为电影事业奋斗、奉献的电影人，就被民间称为“终身成就奖”。今年与成龙一同获奖的还有电影剪辑师安娜·寇茨、选角导演林·斯塔马斯特以及纪录片制作人弗雷德里克·怀斯曼。

据奥斯卡官方网站统计，成龙是获得奥斯卡终身成就奖的首位华人，也是第4位获此殊荣的亚洲人。

在成龙之前，日本导演黑泽明、印度导演萨蒂亚吉特·雷伊和日本动画大师宫崎骏，已分别在1989、1991、2014年收获这项荣誉。



为什么成龙会获奖



如果你这么问，你一定太年轻。成龙1971年进入电影圈，此后数十年间涉猎演员、导演、歌手、编剧、制作人、动作指导十多个娱乐工种，凭一己之力顶起中国动作片的“半壁江山”。

在过去20年，JackieChan这个名字，一度成为中国电影的代表，而他也成功打入美国主流市场，是真正能与好莱坞本土男星抗衡的巨星，成为继李小龙后最具国际声望的“中国功夫”代言人。他主演电影的全球总票房超过200亿，2012年被美国《纽约时报》评为“电影史上20位最伟大的动作影星”，且排名第一。而在《福布斯》杂志刚刚公布的“2016全年收入最高男明星”排行榜中，成龙以年收入6100万美金名列第二，是唯一上榜的中国演员。

不管从历年成就还是行业贡献来看，成龙都是华人娱乐圈当之无愧的NO.1，更难得的是，与那些大多已经是退休状态的获奖者相比，拿了“终身成就奖”的成龙依旧活跃在大银幕上，身手不减当年。



下一个得奖华人会是谁



成龙得奖，万千网友欢呼，“既然咱们总是冲不上奥斯卡最佳外语片奖，得个终身成就奖也是极好的。”

那么，下一个能得奖的华人演员会是谁？

根据网友分析讨论，“华人之光”李安应最有希望获此大奖。可问题是，拿过2次奥斯卡最佳导演奖的李导目前还在好莱坞一线拍片，人家的目标肯定是争最佳导演或最佳影片，现在拿“终身成就奖”还有点早。在艺术世界里，李导依然年轻。

那同样靠动作打入好莱坞的李连杰呢？多数网友不抱希望，“他在好莱坞的地位远不如成龙，而且这几年等于隐退，很难进入评委的视线。”

而巩俐、陈冲这些在好莱坞留下过印迹的女演员，都输在“太年轻”上，短时间内难入荣誉殿堂。

总结网友意见，吴宇森和张艺谋是最有可能下一批获此殊荣的华语电影人，毕竟前者在好莱坞有过辉煌战绩，后者则是中国电影的一张名片，“资格都够了，就安心排队吧。”





