查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 楚动 ·“十七助”掀助学金发放高潮 ·广告 ·图文：心怀梦想 世界都为你鼓掌 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · “十七助”掀助学金发放高潮 · 广告 · 图文：心怀梦想 世界都为你鼓掌 10 楚动 2016.9.3 星期六 “十七助”掀助学金发放高潮 300名贫困计生家庭女孩共获300万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖通讯员王自伟）近三年共资助湖北贫困计生家庭女孩3万名，资助总额超过7000万元。昨日下午，在咸宁举办的湖北省卫生计生委、省计生协第三届“关爱计生家庭女孩”助学金发放仪式上，相关人士透露了这样一组数字。

2014年以来，湖北省卫生计生委、省计生协连续3年开展“关爱计生家庭女孩助学”活动。今年，省级筹集到的300万元助学金，纳入到本报“十七助”，用于资助300名被全日制普通高校录取的湖北籍贫困计生家庭女孩，每人1万元。“省计生协给我的助学金，真是雪中送炭啊。”领到助学金的19岁咸宁女孩胡诗雨激动地说，她7岁时母亲离家出走，父亲常年在外打工，平时跟爷爷奶奶生活,中考时以优异成绩考上当地重点高中。高考前夕她生病了，仍考出高于二本线80多分的好成绩，被武汉文华学院录取。因为开学要交1.6万元学费，胡诗雨到当地街道申请助学贷款，工作人员主动帮她申请到“关爱计生家庭女孩”助学名额。“开展关爱计生家庭女孩助学，目的在于引导全社会关怀计生家庭、关爱计生女孩、促进计生家庭发展。”湖北省卫生计生委主任杨云彦说。





