查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 教卫 ·图文：新生提前十天来校园 ·海归博士当起了中学老师 ·退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担心 ·“中学是等式，大学是不等式” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 图文：新生提前十天来校园 · 海归博士当起了中学老师 · 退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担 · “中学是等式，大学是不等式” · 开奖公告 7 教卫 2016.9.3 星期六 华师教授开学典礼演讲走红 “中学是等式，大学是不等式” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员党波涛）大学生活究竟是怎样的？同学们该如何度过这一段人生？昨日，华中师范大学数学与统计学院院长彭双阶教授寄语新生的一段讲话，经网络传播后引发不少学生点赞。他讲话的题目是《中学是等式，大学是不等式》。

本报记者节录彭双阶教授的演讲如下：

中学时，书本知识是法宝，等同我们的高考成绩；在大学，我们甚至没有固定的教材，我们知识的密度、深度、广度远超过我们的教材，我们还将以此为基础开展创新、竞赛，所以我们得到的专业训练远远超出我们的考试分数。

在中学，我们的活动场所、课程设计、交流对象都是精确设定的；在大学，我们的活动空间、教学场所、课程选择、交流对象将可以有很大不同。在中学，我们的课程要均衡发展，以取得好的高考成绩；在大学，你可以根据兴趣和志向有重点地选取主攻方向，你需要有所取舍。

在中学，我们的目的高度统一，为上好的大学。在大学，我们不但要通过努力学习，选择就业、自主创业、深造、留学，更要修炼自己的道德品行、懂得社会责任和胸怀天下。

中学时，教师的中心工作是教学，可以等于学生的成绩；在大学，其职能不仅有人才培养，还有科学研究、社会服务和文化传承，大家在进行课程学习时，还要能参入到科学研究等活动中。

彭教授对新生提出了“五要”：要有智慧和毅力：毅力是成功的保证，比智力更重要；要有眼界和定力：高远目标和良好品位，能帮助大家远离平庸，决定发展的高度；要有宁静和内力：如今，社会变得越来越喧嚣，面对各种诱惑需要一份宁静，忘却曾经的掌声，充实自己的精神，提高自身能力和修为；要有朋友和助力：跟同学做知心朋友，互学互助，帮同学而获得同学们的帮助，建设优良的学风、校风、院风、班风、室风；要有好奇和动力。





