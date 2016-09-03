查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 教卫 ·图文：新生提前十天来校园 ·海归博士当起了中学老师 ·退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担心 ·“中学是等式，大学是不等式” ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 图文：新生提前十天来校园 · 海归博士当起了中学老师 · 退黄疸“神药”遭禁 妈妈们很担 · “中学是等式，大学是不等式” · 开奖公告 7 教卫 2016.9.3 星期六 图文：新生提前十天来校园 旁听大二年级的课程 学姐感慨“果然是学霸” 楚天都市报讯 图为：大学新生王林霞正在旁听二年级课程



楚天都市报讯（记者周治涛通讯员全永友徐长俊）“班上来了个新生，还没等报到就来学校听课了，果然是学霸。”昨日，在武汉科技大学资环学院采矿工程专业大二年级的专业课上，一张新面孔引来师生好奇——她是该学院今年新录取的大学生王林霞。

王林霞家住新疆阿克苏，今年报考该校资环学院被录取。早在高中时就刻苦学习的她，对大学充满期待，上月25日，她在母亲陪伴下，提前十多天踏上到武汉科大报到的行程，3天后到达。

事实上，早在8月31日——离学校的正式报到还有10天时，王林霞就走进武科大，开始上自己大学的第一堂课。“在武汉游玩、休整两天后，我就是想着尽早体验一下大学的学习生活，为正式入学做准备。”王林霞昨日告诉记者，学校为每名新生安排了对接的志愿者，和自己对接的是学院二年级的学姐王睿，王睿跟她约定31日在学校见面，并带她旁听大二年级的课程。

31日上午，王林霞在王睿带领下，旁听了采矿工程专业二年级的大学物理和理论力学等专业课，课堂上王林霞仔细听讲，笔记本上记满了课堂知识点。下课后她谈及感受：相对于高中在一个教室上课，大学这种跟着教室走的上课方式很新颖，老师上课时节奏比高中时快，“但我感觉，大学课程也没有想象中的难。”

而接待她的王睿，看见这位学妹做的听课笔记后，惊奇不已：“我平时上课都没这么认真地做笔记，这个学妹看来真是个学霸，我自愧不如呢！”

到昨日，离武科大新生开学报到还有一周时间，王林霞和陪同报到的母亲还住在校外宾馆。她笑着告诉记者，“这些天，如果没有专业课旁听时，我就带着妈妈四处逛逛，好好研究武汉这个大城市。”





