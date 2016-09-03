大米玩起概念 怎样选才对路广爱医院涉多项违规行为被查处图文：一幅手绘图画满患难情图文：荆楚奥运健儿载誉返汉千名唇腭裂患者可享免费手术汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕52岁音乐大叔唱红温婉汉腔
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·大米玩起概念 怎样选才对路
·广爱医院涉多项违规行为被查处
·图文：一幅手绘图画满患难情
·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉
·千名唇腭裂患者可享免费手术
·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕
·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.3 星期六
放弃医生工作追逐音乐梦撒贝宁曾为他的歌配旁白
52岁音乐大叔唱红温婉汉腔
    楚天都市报讯 图为：武汉老地方是冯翔唱不尽的歌图片由本人提供

    □楚天都市报记者贺俊

    上个月，冯翔参与录制的方言歌曲节目中，撒贝宁为他的《六渡桥》旁白，武汉话的温情在那一刻尽情流露。

    撒贝宁为他的民谣旁白

    说着武汉话的撒贝宁，相比央视节目中说着普通话的撒贝宁，似乎多了些烟火气。
    8月12日，在网络上很火的一档方言音乐节目《十三亿分贝》中，撒贝宁成了武汉大叔冯翔的歌曲参与者，为他演唱的《六渡桥》旁白，讲述记忆中的六渡桥。缓缓平叙的独特发音里，武汉话一改惯常的利落火爆，变得温柔起来。而冯翔紧随其后的方言演唱，更让网友感叹“从没发现武汉话可以唱得如此温婉。”
    很快，这首歌在很多武汉人的朋友圈中流传起来，那些属于六渡桥的时光，夹裹着记忆扑面而来。
    其实，在7月30日的那一期《十三亿分贝》的节目中，撒贝宁就曾被冯翔《汉阳门花园》唱红眼圈。
    歌词里提到的轮渡、民主路、户部巷、藕汤等武汉印记，伴随着反复吟唱的“冬天腊梅花夏天石榴花”，有种淡淡的哀愁与沧桑。听着听着，拿着吉他坐在旁边的撒贝宁忽然安静下来，眼睛里有了湿意。“唱得眼泪都出来了。”他在唱完后对冯翔说。“去不到的远方，回不了的故乡。”撒贝宁感叹自己上了大学后就再没回家，说冯翔的歌有治愈乡愁的作用。“其实，我和小撒在节目外并没有私下交流。”8月31日，在北京再次录制《十三亿分贝》的节目间隙，冯翔在电话中告诉楚天都市报记者。尽管他们俩都曾在武汉一中读书，算得上校友。不过，在节目里碰面的时候，并不妨碍两个人用武汉话交流，流畅又亲切。
    在这档节目中，冯翔属于著名主持人汪涵的战队，撒贝宁相当于这个队的“军师”，武汉话旁白是节目组的安排，没想到出来后效果不错。“我们在老武汉的回忆里有共鸣。”在冯翔看来，这正是他所唱的方言民谣的特点，也是他试图保留下来的记忆。

    北漂十年难圆梦想

    冯翔没想到，两年后他会再次以音乐的方式回到北京。
    这个52岁的音乐大叔，半辈子的重要时光，似乎都是在音乐路上撒腿狂奔。而原本，他可以走另一条寻常意义上的人生路。
    1986年，武汉伢冯翔从同济医学院毕业，在六角亭的武汉市精神病院临床心理科工作。“六角亭到现在都是这所医院的代称，老武汉都知道。”在老同事童俊眼中，冯翔很幽默，性格也好，尤其语言能力强，这让他在与病人交流时很有利。
    为什么会喜欢音乐，冯翔也说不清。中学的时候他爱写诗，上大学后很少参加舞会，却爱唱歌。那时候，摇滚与民谣当红，快毕业时，他自学了吉他。“音乐是情绪的表达，我们那代人都有点理想主义。”这点爱好一直延续到工作后，英语口语好的他还爱唱外文歌。
    1989年，工作之余，冯翔开始在民众乐园唱歌，虽然那只是朋友顺便卖啤酒的冷饮棚。后来，他辗转神曲、红色恋人等酒吧，成为江城最早的酒吧驻唱歌手之一。
    上世纪90年代末，冯翔彻底离开医院。“如果不离开，可以一眼望见一辈子。”冯翔放弃做医生，一心走在唱歌的路上。2004年，他只身前往北京做音乐，想为梦想拼一把。
    现实并不乐观。唱片业下滑，参与音乐创业的冯翔根本无暇创作。他组织过音乐节，做过音乐网站，搞过音乐舞台剧，还全程参与过一部计划冲刺国际影展的电影，最穷的时候一天只吃一顿饭。“两年前，公司破产，我几乎一无所有。”2014年，父亲病重，他回到武汉。
    北漂十年，冯翔甚至没有一张属于自己的专辑。“老同事有的去留学，有的在学术研究上有突破，只有他还在执着地做音乐，永远给人漂泊的感觉。”童俊觉得，他的回归并不意外。

    方言与记忆的交织

    每晚9点，在武汉的老友记酒吧驻唱半个多小时，是冯翔回到武汉的主要工作。
    在酒吧里，他再不是当年的小年轻，大家开始叫他“翔叔”。从北京一起回来的，还有妻子和幼小的女儿，需要他承担起男人的责任。“收入过得去”。
    小时候，冯翔和外公外婆住在民主路9号，夏夜的竹床阵是他的开心回忆。中学时，他和父母住到了王家巷，在武汉一中读书时，他喜欢上了一个住在六渡桥的女孩，每天放学会绕远路，偷偷跟着女生回家。工作后，他经常到熟悉的东湖南路玩，每到樱花开放的季节，这条路就走不动了。
    再次回到那些熟悉的老地方，冯翔发现物是人非，可是仔细寻找，那些记忆中的场景又有迹可循。“小时候住的汉阳门花园一带，老人们还是坐在花园里唱戏消遣。”那些旧日时光似乎依稀可见。
    一个深夜，他拿起吉他，慢慢弹唱着这些记忆中的老地方。
    花园里那棵大松树，家家（外婆）的藕汤都被他放在了歌里。“方言里包含着特有的情感，也就是我们说的韵味。”他尝试用武汉话来演唱这些歌。
    这个过程并不容易，武汉话前后两个字的音调一般不同，特别是尾音多以一声和四声居多，听起来略显生硬，不够委婉，缺乏乐感。“边用武汉话唱边调整音调。”有时候半天唱顺一句话，但唱出来后，特别有味道。
    带着记忆的《汉阳门花园》，地道的汉味唱腔令人回味，一出场就唱哭了那些年轻或不再年轻的老武汉人。今年春节期间，这首歌在乡愁与回忆的催泪转发下，火遍朋友圈，网络点击量过百万。“这首民谣改变了武汉话的听感。”有网友这样评价。

    自称是个音乐手艺人

    翔叔红了，不断有人邀请他去唱《汉阳门花园》，他还是固定到酒吧唱歌，坚持留出时间创作。
    “这些地方一直都在，这些歌也一直都在。”他继续创作汉味民谣，六渡桥、凌波门、黄鹤楼、六角亭、北湖等地名都成了他的歌名，掺杂着记忆的吟唱自带共鸣，而《东去列车》、《五月》等一些老歌则令试听者惊艳。
    冯翔迎来更多的机会，包括这次去北京录制方言音乐节目。他与来自全国各地的方言歌手交流，与撒贝宁的武汉话相逢，也被越来越多人认识。
    为什么很多人会觉得武汉话并不温柔？冯翔认为是心态问题。8月31日，他在微博上看到一条发言，称“武汉话是全国最不适合谈恋爱的方言”，上面历数了一些武汉话的说法，几乎句句脏话。他立刻在后面留言：“莫信这些。武汉人不是句句脏话的！”
    这条留言得到了作家方方的声援，她对这种武汉粗话扩大化的行为也表达了不赞同。“这其实是个心态问题，只有你喜欢自己的方言，才会把它说美写美唱美，不能自己把它弄脏了。”冯翔希望武汉话能更美。
    他也终于迎来了自己的音乐时光。如今，冯翔已和一家公司达成协议，即将出版专辑《汉阳门花园》。“总要留下点什么。”他在朋友圈写道：把歌唱好写好，努力唱成民间艺人，让大家知道，“民间艺人”这在唱歌这个领域是个好词儿。
    而现在，他正计划参与一个方言民谣剧场的巡演，把方言和民谣的美好展示给大家。


   