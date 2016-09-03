查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·大米玩起概念 怎样选才对路 ·广爱医院涉多项违规行为被查处 ·图文：一幅手绘图画满患难情 ·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 ·千名唇腭裂患者可享免费手术 ·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕 ·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 大米玩起概念 怎样选才对路 · 广爱医院涉多项违规行为被查处 · 图文：一幅手绘图画满患难情 · 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 · 千名唇腭裂患者可享免费手术 · 汇聚全球工商精英B20杭州峰会 · 52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 1 要闻 2016.9.3 星期六 省慈善总会联合省内15家医院开展救助活动 千名唇腭裂患者可享免费手术 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈倩通讯员宋丹丹实习生项婧雯）“让每个唇腭裂患者都能幸福微笑是我们的愿望。”昨日上午，省慈善总会联合省内15家医院开展千名唇腭裂患者免费手术活动，凡是省内参加医保（新农合）的3个月至40周岁贫困唇腭裂患者，均可直接到就近合作医院申请免费手术。

唇腭裂是新生儿出生三大缺陷之一，免费手术覆盖范围为唇裂、腭裂、唇腭裂，包括唇、腭隐裂以及需要二次修复的唇腭裂患者。患者或患者家属可在当地乡（镇）民政办申请贫困证明，然后致电或前往省慈善总会“微笑列车”合作医院申请、登记，预约手术。湖北省慈善总会咨询电话为：027-88315032。

省慈善总会自1999年承接中华慈善总会“微笑列车”慈善项目以来，截至6月，已累计免费治疗唇腭裂患者1.6万名，帮助他们重新拥有了笑容和自信。但仍有部分贫困地区唇腭裂患者不了解“微笑列车”项目，未能得到及时有效治疗。据省慈善总会测算，我省约有唇腭裂患者8万人，每年新增唇腭裂患儿1600余名，除去通过“微笑列车”项目和正常自费手术完成矫治的患者外，仍有近4万名患者陷于唇腭裂的病痛之中。“微笑列车”是中华慈善总会和美国“微笑列车”基金会共同实施、在全国范围内开展的免费矫治唇腭裂患者的大型慈善救助项目。

制图/邬雪婷





