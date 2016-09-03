查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·大米玩起概念 怎样选才对路 ·广爱医院涉多项违规行为被查处 ·图文：一幅手绘图画满患难情 ·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 ·千名唇腭裂患者可享免费手术 ·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕 ·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 大米玩起概念 怎样选才对路 · 广爱医院涉多项违规行为被查处 · 图文：一幅手绘图画满患难情 · 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 · 千名唇腭裂患者可享免费手术 · 汇聚全球工商精英B20杭州峰会 · 52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 1 要闻 2016.9.3 星期六 打着惠民体检旗号乱开药 本报报道引武汉市卫计委高度重视 广爱医院涉多项违规行为被查处 楚天都市报讯 图为：广爱医院当时给村民开的高价益脑宁片

图为：8月4日，新洲龙岩村的村民在广爱医院等待体检 资料图片



□楚天都市报记者周丹刘闪 摄影：楚天都市报记者曲严



武汉广爱医院下乡接送村民体检，多名村民反映，当事人自己感觉还好，医生却说病情十分严重，需要开药治疗（本报8月5日、6日曾报道）。昨日，武汉市卫计委通报称，武汉广爱医院存在诊疗过程不规范等违规行为，相关责任人已被处分，并将该院作为下半年医疗服务监管重点单位。

昨日，武汉市卫计委相关负责人介绍，经调查专班多方调查取证得知，8月1日开始，武汉广爱医院在新洲区徐古街的4个村，接送村民开展体检活动。该街共有144名村民前往该院体检，其中有79人被诊断为脑供血不足等疾病，在医生建议下，40人购买了药物，总金额近2.7万元。楚天都市报报道见报后，有24名村民提出退药，共退还金额1.3万余元。

在医疗方面，该院医生主要依据经颅彩色多普勒（TCD）检查结果诊断脑供血不足。但其实，单纯就TCD一项结果，诊断病人脑供血不足，缺乏足够证据。据此开药进行治疗，属于诊治不规范行为。同时，该院体检所用的心血管功能检测仪，并非国内医院临床主流检测手段。该仪器所得结论仅能作为参考，并非诊断某种疾病的依据，在此基础上开药治疗也存在诊疗过程不规范。

根据院方提供的药品处方，调查专班对照核查医院的药品入库单及出库价格单据，其中舒心降脂片、益脑宁片两种药品，存在价格超加成率收费情况。其中，舒心降脂片应收29.9元/盒，实收60元/盒，超加成率222％；益脑宁片应收34.5元/盒，实收62元/盒，超加成率191％。记者采访中曾发现，不少村民开的正是这两种药。

据记者了解，武汉广爱医院在新洲区徐古街开展惠民体检一事，并未向新洲区卫计委报备，违反了相关规定。徐古中心卫生院两名工作人员协助此活动推广，已要求二人进行书面检讨，并扣发季度奖。

该负责人表示，武汉市卫计委要求，对不合理诊疗开具的药品，武汉广爱医院应予以退费，并向体检村民道歉。武汉广爱医院进行内部整改，夸大病情的医生已经被开除，相关责任人员正在被追责。下半年，会将该院列入医疗服务监管重点单位，在下半年全市医疗监管专项检查中，扣除该院有关规范诊疗内容的相应得分。市卫计委将在全市范围内，规范诊疗过程，遏制过度诊疗行为。





