查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·大米玩起概念 怎样选才对路 ·广爱医院涉多项违规行为被查处 ·图文：一幅手绘图画满患难情 ·图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 ·千名唇腭裂患者可享免费手术 ·汇聚全球工商精英B20杭州峰会今开幕 ·52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 楚动 第12版 : 沸腾娱 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第7版 : 教卫 第9版 : 时事 · 大米玩起概念 怎样选才对路 · 广爱医院涉多项违规行为被查处 · 图文：一幅手绘图画满患难情 · 图文：荆楚奥运健儿载誉返汉 · 千名唇腭裂患者可享免费手术 · 汇聚全球工商精英B20杭州峰会 · 52岁音乐大叔唱红温婉汉腔 1 要闻 2016.9.3 星期六 火山岩米、富硒米、有机米、桃花米 名字不同价差好几倍 大米玩起概念 怎样选才对路 楚天都市报讯 图为：：超市工作人员正在整理袋装大米



□楚天都市报记者曹磊实习生苗依依摄影：楚天都市报记者李辉



细心市民可能会发现，如今走进超市，光是大米，就有数十种之多，各种概念米越来越多，诸如火山岩米、富硒米、有机米、香莲米、桃花米、秸秆米、丝苗米、云雾米等等，常常让市民看得眼花缭乱，无从下手。

大米玩概念，让人犯“米”糊。这些概念米是如何种植加工的，市民买米又该如何选择？连日来，记者进行了调查走访。



超市大米十几种 价格相差好几倍



昨日，在汉口循礼门一家连锁超市的大米区里，市民刘师傅仔细瞅着各种大米包装上的说明。“我就是想找东北大米，各种米太多了，要仔细找。”刘师傅说，平时买米根本不会看包装名字，只看产地：“都是看不懂的名字，我就找好一点的东北米。”

记者注意到，大米区的面积并不大，但仔细查看发现，这里有富硒米、莲花香米、桃花米、秸秆米、丝苗米、云雾米、月牙米、茉莉花香米、贡香米、山泉米、竹营养米等十余种大米，都是5公斤—10公斤包装，其中最贵的茉莉香米算下来每斤18.8元，最便宜的莲香米2.6元，相差了七倍多。

随后，记者又在徐东大街的三家大型超市进行了走访，发现几乎每个超市里在售大米的种类都有十几种，其中如火山岩米、有机米等高端大米每斤超过22元，而普通大米则2元出头，相差了十多倍。

在记者随机采访的多位购米市民中，多数人都表示很少买超过10元/斤的大米。其中约六成受访者会选每斤4元—5元的大米，部分年轻夫妻则认为大米要换着吃，尝试不同口感的米，但也不会买十几元一斤的米。



依山傍水造概念 多与稻种没关系



十多种大米堆在一起，犯“米”糊的不仅是消费者，连专业导购也很难说出区别：“还真说不清楚这些米到底按什么命名。”一位导购称，他们一般都会主推做活动或需要推广的大米。

这么多种大米，真有这么多种区别吗？武汉大学生命科学学院稻米研究员、博士吴贤婷告诉记者，市场上大米名称种类繁多，但严格来说，这些名称与具体的稻米品种和品质都没有太大关系，多属商家的品牌命名。

吴贤婷举例称，如火山岩米、秸秆米等大米，可能是种植土壤中加入了火山岩成分和秸秆还田成分，前者可提高稻米中矿质元素成分，但具体含量则由火山岩成分及稻种的吸收能力差异决定。后者则主要是土壤原成分的循环利用，比较环保，但对稻米品质的影响不大。

此外，像云雾米、莲花米、桃花米则应该是按某个地方山水地名来命名的大米。其中真正的莲花米应该属宜昌市的一个地区产的米，据历史考据曾做过贡米，但原产地的产量并不高，是品种与优质环境结合的产物，离开该地或换了品种也许会有差异。

记者联系上一位大型米企的营销经理，对方称，市场上的莲花香米基本产自武汉郊区，属于包装米中较低端的品类，超市中莲花香米每斤仅2.5元—2.8元。



大米类型有分别 亟待出台严标准



市场上大米品名和概念五花八门，到底有没有一个公认权威的分类名称和标准呢？

记者从省粮食部门了解到，我国的大米种类早已有国家级的《大米强制性标准》。在这份《标准》中，大米按类型只分为了籼米、粳米和糯米，而按食用品质分，则分为大米和优质大米。

记者注意到，在探访的十余种大米外包装上，均没有对名称从何而来进行明确解释，但却清楚标注出了籼米、粳米，以及大米或优质大米。

业内人士认为，如果从国家标准来看，各种名称的大米都没有问题。但对于富硒米、有机米、生态米，以及火山岩米等主打健康概念、价格贵的大米品种来说，亟待出台更严标准来规范种植生产，并让消费者买得更明白。

对此，吴贤婷举例称，像富硒大米早有每公斤150微克的国家标准。市场上富硒米如果标明了硒含量，符合标准就算达标。不过，目前市场上的富硒大米，主要都是着力打富硒的健康概念，而其富硒含量多少，程度是否达标，则缺乏权威报告或有资质的第三方机构的标准认证。

吴贤婷还透露，在富硒米生产过程中，很多品种在天然栽培条件下稻米中硒含量不达标，就需进行人工施硒肥来干预达标。但是，有机硒肥价格贵但无害，无机硒肥价格便宜，却易造成土壤和水源污染，最后是否达标也没有标准的认证检测。



别信概念信口感 营养价值几无异



采访中，多数生活经验丰富的市民在选择大米时，即使对多种概念大米，也多会观察米粒的通透程度和外形饱满程度。对此，专家称，一般来讲，符合标准或有权威报告的富硒米、有机米确实相对更好，而多数概念大米的营养价值和普通大米几乎没有差别，挑选时关键是看口感。“品质好的大米，米粒大小均匀丰满，形态也比较齐整。”经营大米加工多年的米商陈寅告诉记者，消费者可以通过看大米的色泽和外观来判断大米的品质，但如果有品尝的机会，则是最直观的方法。

此外，营养师葛春琴介绍，市民不需追求高价概念米。经过深加工而外表品相出众的大米往往会流失不少粗纤维等营养成分，食用价值更低。另外，不同土壤环境中出产的大米，营养成分会有所区别，消费者最好可以根据口感喜好，不定时地轮换着吃各地大米，与粗粮混着吃则更好。

消费者到底该怎样选择大米？对此，吴贤婷也给出了建议：追求品质和口感的消费者，就多考虑东北粳米，优质籼米或香米；如果更在意食品安全性，则要注意考查种植地及种植方式，考查生产地及生产商的各类资质认证等；如果更在意米的营养保健价值，那需考虑富硒，富锶，低淀粉等，再参考标准及生产过程。



选米小贴士



1、看一看。先看看米粒的颜色是否均匀，色泽、大小、形状是否一致，由此可判断是否有不同品种的大米混合。一般情况下，外表晶莹透亮的大米淀粉结构好，口感佳，而不太透明的大米可能口感较黏稠，水分大。

2、闻一闻。抓一把大米闻闻，如果是新米会有天然的谷香味，放置久的陈米则易出现“哈喇味”。

3、抖一抖。捧起一把米，慢慢倒掉，看看是否有碎米粒或者颗粒不饱满的米，如有则可能是加工过度或者大米质量较差。买大米遵循“吃多少买多少，少量勤买”的原则，以买够1个月的食用量为宜。





