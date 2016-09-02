查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国际 ·图文：巴西“铁娘子”罗塞夫被罢免 ·图文：美国猎鹰9火箭测试时发生爆炸 ·免费培训育婴师（月嫂） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：巴西“铁娘子”罗塞夫被罢 · 图文：美国猎鹰9火箭测试时发生 · 免费培训育婴师（月嫂） 23 国际 2016.9.2 星期五 图文：巴西“铁娘子”罗塞夫被罢免 弹劾报告称罗塞夫“渎职” 特梅尔正式就任总统 楚天都市报讯 图为：罗塞夫（中）被罢免总统职务后对媒体发表讲话 新华社发

图为：特梅尔



据新华社电 当地时间8月31日中午，巴西参议院最终表决通过总统弹劾案，罗塞夫被罢免总统职务。当天，巴西代总统特梅尔在参议院正式就任总统，任职至2018年本届总统任期结束。

由81名议员组成的巴西参议院当天对总统弹劾案进行表决，结果为61票赞成、20票反对，超过所需三分之二以上票数支持，弹劾案获通过。

弹劾案通过后，特梅尔来到参议院，并在议员和内阁部长的见证下，正式就任巴西总统。

就职仪式后，特梅尔在内阁会议上表示，在未来2年零4个月的任期中，内阁各部必须“各司其职”，把巴西从政治、经济危机中解救出来，但这是一项艰巨任务，因为目前巴西失业数字“惊人”。他表示，将致力于保持政府与国会之间的“和谐”，保证各项改革措施得以通过。

巴西参议院当天还对剥夺罗塞夫政治权利进行投票，结果为42票赞成、36票反对、3票弃权，由于没有达到所需三分之二以上票数支持，罗塞夫的政治权利得以保留。

巴西宪法规定，总统因弹劾被罢免后，将同时被剥夺政治权利8年。如果被剥夺政治权利，罗塞夫将在8年内不得担任公职。但应罗塞夫所属的劳工党要求，主持弹劾案的联邦最高法院决定对是否剥夺罗塞夫的政治权利单独进行投票。

对罗塞夫的弹劾报告指控政府财政存在违法行为，作为政府首脑的罗塞夫犯下“渎职罪”。

总统弹劾案最后阶段审理始于8月25日。在巴西联邦最高法院主持下，控辩双方在巴西参议院发言并出示证据。罗塞夫8月29日在参议院为自己进行辩护，并要求参议院废止弹劾案。今年4月17日，巴西众议院以多数票通过了对罗塞夫总统的弹劾案。5月12日，巴西参议院全体会议在首轮投票中通过对罗塞夫总统弹劾案，罗塞夫随即被强制暂时停职，副总统特梅尔出任代总统。8月10日，参议院在第二轮投票中再次通过了弹劾案。

罗塞夫2010年作为劳工党总统候选人参加大选并获胜，2011年1月就职，是巴西历史上首位女总统。罗塞夫在2014年大选中获胜成功连任总统。



分析



巴西经济连年衰退

特梅尔上台任重道远



据新华社电对特梅尔来说，他就任总统后面临的最大问题将是国内经济挑战。近年来，巴西经济已从快速发展陷入危机。

去年，巴西经济大幅萎缩3.8％，失业率达两位数，为近25年来最差表现。目前，巴西公共债务总额相当于国内生产总值的67％，财政赤字占比为2.74％。

此前有观察人士指出，罗塞夫遭到弹劾的深层次原因是巴西民众对经济连年衰退、生活水平下降、腐败日益严重感到强烈不满。

5月12日特梅尔出任代总统后，曾提出财政紧缩措施以减少政府赤字，以及福利、劳工政策和税务制度改革等长远任务。此外，他还改组了内阁，任命曾担任巴西中央银行行长的恩里克·梅雷莱斯出任财政部长。

特梅尔的举措市场反应良好，不少巴西民众期待特梅尔重振巴西经济。不过他正式就任总统后，投资者却对他具体何时施行改革措施持观望态度。

“就像特梅尔所说的那样，现在改变的是，要求他实施改革的压力不断变大，”市场分析师牛顿·罗塞对路透社说，“蜜月结束了，市场现在想知道他到底有什么能力管理政府账目，并让其有条不紊。”





