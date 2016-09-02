查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：没认怂的国足值得点赞 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：没认怂的国足值得点赞 · 广告 22 体育 2016.9.2 星期五 面对韩国队 3球落后连追2球 图文：没认怂的国足值得点赞 楚天都市报讯 赛后，国足来到看台下感谢球迷 CFP图



在三球落后的情况下，国足竟然连追两球，直到最后一分钟，他们都在为扳平比分付出努力。虽然昨晚，在首尔世界杯体育场进行的2018世预赛亚洲区12强赛的首战中，中国队最终以2比3不敌韩国队，但这样不认怂、不放弃的中国队值得点赞！6日，中国队将回到主场迎战伊朗队。



感动

中国球迷首尔出彩



“中国，加油！”、“中国，进一个！”在昨晚的比赛中，与中国队一样身穿黄色球衣的中国球迷占据了整个南看台，其人数达到1万多人。除此之外，在其他看台，也出现了中国球迷的身影。

为应对中国球迷的来袭，赛前，韩国足协为吸引韩国球迷前往赛场为韩国队加油，不仅调低了球票价格，还对每一位入场的球迷免费发放了一件韩国队的球迷服、助威用的国旗等。为营造主场氛围，他们还请来了娱乐明星在场外表演，开场仪式，韩国方面也派出了古装的仪仗队，还在中场让韩国队的吉祥物太极虎与球迷互动。

虽然输了球，但到场的中国球迷们对国足的表现并不失望，“能在三球落后的情况下，连追两球，这样不放弃比赛的精神，值得让我们为他们点赞。”在现场观战的湖北球迷代表“铁喇叭”梅南生说。



痛惜

开场乌龙挫伤士气



开场第19分钟，中国队就丢球了！韩国队孙兴民开出前场任意球，皮球打在郑智的脚上发生偏转后蹿入中国队球门，曾诚扑救不及，0比1，这一进球也让韩国球迷陷入到疯狂的庆祝之中，而中国球迷看台则一片沉寂。

面对队友的安慰，郑智摆了摆手，对此前经历了三次世预赛的郑智来说，这是个意外，还算不上打击，因为此前他所代表的中国队连小组赛都未能出线，此次12强赛，也是他的第一次。本场比赛，高洪波将后防的重担压在了36岁的老将郑智身上，作为三中卫体系中最拖后的那一位，郑智不仅要为防线补漏，而且还要担负起一定的进攻组织之责，压力之大可想而知。除了这粒丢球与郑智扯得上关系外，郑智在防线上还是起到了稳定器的作用，在中国队连丢三球的情况下，在他的带领下，防止了大崩盘的出现。



惊叹

抱病汉将延续悬念



0比3，就在大家认为韩国队已经彻底杀死了比赛时，被打得晕头转向的国足突然醒了过来，第74分钟和第77分钟，在三分钟之内，凭借于海与蒿俊闵的进球，国足又让比赛的悬念重新回来了。

为中国队踢进第二个球的正是武汉伢蒿俊闵，这粒任意球堪称世界波。随中国队抵达首尔后，蒿俊闵就患上了感冒，并且其腿上的淋巴结发炎，为此他缺席了抵达首尔的首次训练。高洪波甚至做好了让张晓彬取代蒿俊闵的准备。不过，在此前一天的联席会上，高洪波与亚足联沟通，表示因为阵中球员有伤病，希望能够推迟上报23人名单。因为在国足的阵中，特别是在进攻端，蒿俊闵所起的作用至关重要。

经过连续两天的治疗与恢复，队医确认蒿俊闵病情好转，可以出场。最终，国足在昨天中午才决定用蒿俊闵替下张晓彬，这样蒿俊闵也身穿之前张晓彬报名的17号球衣得以登场亮相。

“能够上场感谢教练信任，但结果有些遗憾。”赛后，蒿俊闵表示，中国队并不“恐韩”，“这都是媒体过分的渲染吧，我们其实并不惧怕对手，这场比赛就是一个开始，我们会再接再厉，越走越好！”



高洪波：对球队的斗志感到满意



尽管输掉了比赛，但中国队的表现仍然赢得了球迷的心。赛后的新闻发布会上，中国队主教练高洪波表示：“祝贺韩国队能够取得主场胜利，对方还是胜在经验上。我对我的球员在90分钟的技战术表现还有斗志表现都非常满意，接下来还有对伊朗的比赛，两个队都是强队，我们还有很多需要借鉴的东西。”

谈到0比3追回两球，高洪波说：“0比3的情况下能够很快追回两个球，这就是自信的表现，我们之间的差距并没有那么大。应该说15年之后我们再次站到12强赛的赛场上，还需要一个学习的过程。”不过，对于2比3这个结果高洪波并不满意，“只打进2个球，不是非常满意，我们还应该有两个进球机会。当然第二场比赛回到主场，对伊朗队，我们要有清醒的认识，对方是一个非常强大的对手。希望中国队的经验能够在打过四五场比赛之后更加成熟。”

楚天都市报记者徐平发自韩国首尔





