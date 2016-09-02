查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·图文：易中天玩起微信直播首秀 形容写历史像破案 ·图文：放心 这回的3D版不晕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：易中天玩起微信直播首秀 · 图文：放心 这回的3D版不晕 21 文娱 2016.9.2 星期五 《星际迷航3》提前试映 图文：放心 这回的3D版不晕 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）2016年最值得期待的好莱坞科幻大片《星际迷航3》将于今日登陆内地影院，该片昨日在汉提前试映，楚天都市报记者也第一时间为影迷检测了电影的3D效果：放心，这回不会晕了。

好莱坞动作大片《谍影重重5》8月23日内地公映，但不知出于何种考虑，在北美等多个国家、地区都是2D版的该片，在中国内地变成了3D版。大批影迷在观影后纷纷上网吐槽，认为该片为手持摄影，动作剪辑快速复杂，且有大量色调昏暗的夜戏，根本不适合改制成3D，后来还有观众表示自己真的看吐了。在观众和院线的要求下，最终《谍5》片方提供了2D片源，武汉绝大多数影院都排映了大量2D版。

《谍5》把人看吐了，同样是3D、IMAX 3D的《星3》会有这种问题吗？据记者昨日看片所得，虽然《星3》也有大量动作场面，但摄影方式并非手持，镜头稳定度很高，不会对观众造成强烈生理冲击。而且因为电影涉及星际穿越，3D技术呈现的浩瀚宇宙大背景，效果不俗，给影片加分。

散场时，记者随机采访了十余位观众，大家都表示可以接受3D版，生理上没有不适，“但如果画面可以更亮一点就好了。”

《星3》导演林诣彬此前来华宣传此片时，曾坦言最初并不想拍成3D版，但后来发现3D制式能更完美地表现宇宙的深邃和太空大战的雄伟，“一味地为了钱而拍3D是不对的，但在这种拥有空间和深度的电影中，3D能够让观众获得不同的体验。”



《星际迷航》粉丝速成手册



《星际迷航3》都上映了，你居然对它一无所知？那你和你的小伙伴们还能好好聊天吗？别急，一个手势+两句台词足以帮你迅速进阶，冒充一把《星际迷航》资深粉。

原著作者及故事：吉恩·罗登伯力，曾当过美国陆军航空队飞行员，开始创作这部系列小说时是洛杉矶警察局基层巡警。有一天罗登伯力突发奇想，利用当时刚流行的“平行宇宙”概念，创作了一个发生在23世纪的故事，一艘名为“企业号”的超光速宇宙巨舰，在漫漫星空中探寻各种生命形式及外星文明……

影视剧背景：美剧《星际迷航》第一部在1966年至1969年播出，引发全美收视狂潮，1976年9月，美国国家宇航局曾收到40万封民间信件，大家一致要求将第一艘美国航天飞机命名为“企业号”，其影响力可见一斑。1979年派拉蒙公司推出首部衍生电影。美国NASA(美国国家航空航天局)的多数成员都声称是“星舰迷”。

一个手势两句台词：

1、“愿生生不息，繁荣昌盛。”（请配以瓦肯人问候礼手势，如图）

银河系高智商文明瓦肯星人的经典格言，是他们所信奉的“纯粹逻辑”具体体现。美剧《生活大爆炸》中谢耳朵曾多次示范。

2、“把我传送过去！”《星际迷航》系列中最受人欢迎的一种科技发明，通过抓取物体坐标定位或者空间坐标实现远距离瞬间传输。本报综合





