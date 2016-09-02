查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·图文：易中天玩起微信直播首秀 形容写历史像破案 ·图文：放心 这回的3D版不晕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：易中天玩起微信直播首秀 · 图文：放心 这回的3D版不晕 21 文娱 2016.9.2 星期五 图文：易中天玩起微信直播首秀 形容写历史像破案 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐颖



著名学者易中天原计划用5年时间，写作6部共32卷《易中天中华史》。如今，第1-3部《先秦》、《秦汉魏晋南北朝》、《隋唐》共16卷已出版，第4部《宋元》之《大宋革新》卷即将面世。

在《易中天中华史》这一浩大工程完成一半之际，昨晚，久未露面的易中天在微信群直播首秀，回答读者和媒体提问。参加这次微信群聊的读者是提前征集的，不到两天，就有超过1万名读者踊跃报名。



原来历史可以写得这样好看



《易中天中华史》被不少人认为是通俗版的中华历史，有读者留言称“易中天为没有头绪的国学热张一大纲目，囊括千载，又脉络分明”。易中天自称通俗写史是受到前人启发，读研究生时读到黄仁宇所著《万历十五年》，受到深深刺激，“原来历史还可以写得这样好看！”

躲在江南某小镇专心写作的易中天，形容写作是痛并快乐着，他习惯边写边看材料边研究，心中常存疑虑，然后像侦探一样去破案。最难熬的，是在浩如烟海的历史中找不到下嘴的地方，最快乐的瞬间，是突然想通了一个问题。



中国人爱漂亮始于东汉末年



易中天早年在《百家讲坛》中称诸葛亮为帅哥，曾引来“将历史庸俗化”的非议。但在昨晚微信群聊中，仍有不少读者就古代人的审美情趣提问易中天。

易中天说，重视外型外貌的风气从东汉末年就开始了，一直延续到整个晋代。东汉末年袁绍给自己找接班人，看中的就是颜值高。陈寿的《三国志》中，除了曹操，其他人物大都有外貌描写，比如诸葛亮“身长八尺，容貌甚伟”，按现在的标准就是帅哥。

古代各历史时期审美标准不一样，环肥燕瘦，各有千秋。但可以肯定的是，社会的审美风尚是从上而下流行开来的，比如“楚王好细腰，宫中多饿死；吴王好剑术，国人多伤疤”，比如南朝时，有一位公主睡在花上，不小心在额头留了花印，女子们以为是时尚，便都在额头上画一朵花作妆扮。



中华文明的未来一定是美好的



写了16卷，易中天说他最喜欢的历史时期是春秋战国，他认为春秋战国是中华民族的青春年少期，思想活跃，产生了先秦诸子思想，足以和古希腊、古印度、犹太希伯来文明相媲美。

群友请易中天对比古今历史、中外历史。易中天认为，世界第一代文明有夏文明、古埃及文明、克里特文明、印度河文明等六大文明，其他五大文明都消逝了，只有夏文明发展成商文明、周文明……一直延续至今。而现在是一个前所未有的时代，中华文明、中华文化的核心价值有了全民共识以后，中华文明的未来一定是美好的。

对当前文言文复兴、家长热衷教孩子读古典诗词的现象，易中天说，小孩子读唐诗宋词，最重要的是领略韵律和节奏美，这样中国人的写作和谈吐，才会有我们民族独特的美感。





