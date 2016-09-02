查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·动物的爱情 ·洹河梦（29） ·小别离2（2） ·图文：吃泡面要在火车上 ·图文：锦衣夜行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 动物的爱情 · 洹河梦（29） · 小别离2（2） · 图文：吃泡面要在火车上 · 图文：锦衣夜行 20 诗歌美文 2016.9.2 星期五 图文：吃泡面要在火车上 楚天都市报讯 杨红杰



今年假期去哪里，10岁的女儿说，只要火车上能吃泡面，去哪儿都行。

在小孩看来，火车上吃泡面，比旅游更有意思。于是我就说，咱们买几箱泡面，在家慢慢吃，今年就不出去了，还能省下不少钱。没想到小孩不答应，反问我，在家吃泡面能看到风景吗？这能和火车上比吗？有那种氛围吗？

想想也是，吃着泡面，看着风景，还真有点意境。不担心饿，不担心渴，困了睡卧铺，坐一路，看一路。到了吃饭点，平时可能没感觉，这时候觉得泡面味特别香、特别浓。大人小孩无一例外，不泡上一碗，不吃上一口，恐怕对不住自己的胃口。

吃泡面的在过道里走来串去，打水的地方来了一波又一波，几乎全是来泡面的，整个车厢弥漫着泡面味，不同风味的泡面在这里大荟萃。

小孩子更兴奋，端着泡面，四处炫耀，用小叉子把泡面挑得老高就是不吃，惹得邻座小孩哭着闹着也要吃。

泡面不起眼，但在火车上真的少不了。聪明的列车售货员，不再喊啤酒花生，直接开卖开水泡面。旅客们闻声而动，立刻凑了过去，不大一会就断了货。要是上车前带了泡面，挂在衣帽钩上，鼓鼓囊囊，那是很引人注目的。

再看靠窗户边，清一色都是小孩，个个跟前放着泡面，边吃边歪着头看窗外，一会河流山川，一会平原村庄，惊讶的叫个不停。

看来，旅游不是到了目的就算完事，一路上的点点滴滴何尝不是一种体验。坐火车，吃泡面，真的挺有意思。小孩的话不是没有道理，只是我们大人忽略了这些细节。

出去旅游就是放松心情，寻找未曾体验到的感觉。现如今，飞机太快，眨眼就到，高空中看不到啥。乘大巴车，一路颠簸，又没这个条件。火车是最理想的选择。以后要向女儿学习，旅途中好好用心感受，不再匆忙或者闭眼赶路。





