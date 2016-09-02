查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·动物的爱情 ·洹河梦（29） ·小别离2（2） ·图文：吃泡面要在火车上 ·图文：锦衣夜行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 动物的爱情 · 洹河梦（29） · 小别离2（2） · 图文：吃泡面要在火车上 · 图文：锦衣夜行 20 诗歌美文 2016.9.2 星期五 洹河梦（29） 楚天都市报讯 台庆晚会盛况空前，原计划3千人入场，没想到来了近4万人



1990年9月14日，是楚天台开播一周年，台委会决定，那天晚上在武汉展览馆门前广场举办《庆祝楚天台一周年暨爱、知、用活动颁奖晚会》。

筹备晚会时，我到江汉区公安局送活动报告，预计3千人到场，入场券全部赠送。石青在晚7点《快乐电话》节目开始时告诉听众，台里要在武汉展览馆门前广场举行周年台庆晚会，想看演出的听众可到台里领票。仅过了半小时，武汉三镇的听众上千人奔到汉口航空路省地质博物馆办公楼下，自动地排长队，准备领票，都盼望能在现场与各自喜爱的节目主持人见上一面。次日，周围市、县的听众也来了很多。《话筒前后》主持人汪碧芬曾专访排队来领票的观众，做了一组节目，听后感人至深。

经楚天台申请，省广电厅领导批准，湖北电视台要对晚会进行现场直播。

领到票的3千人到了，更多没有入场券的听众也来了。大门不让进就翻墙，展览馆的铁栅栏院墙又不高。武汉展览馆门前广场挤不下，把门外宽阔的解放大道占去一大半。海军工程大学军乐队是坐在舞台下演奏，演出后被观众挤得受不了而先撤了。在首长席周围，我们安排的全是部队方阵，他们被挤得汗流浃背。这时，东西两侧的观众仍在一点一点向前移动，情况十分危急。江汉区公安局周局长把我叫进展览馆一楼办公室，命令我立即停止演出：“一旦出了演出事故，首先要抓的是我们两个。”

我请求说：“让我再出去想想办法，如果稳不住场子，咱们再停。”我出去后搬着一个高高的方凳，先后站在舞台东西两侧向听众喊话，那时，我每个周日上一次《台长电话》节目，深受听众喜爱，有一定的知名度。我对听众说：“各位楚天台的好朋友，我是张立功，如果大家还想继续看演出，请大家向后退。如果大家还往前挤，灯光架、舞台会挤翻，后果将不堪设想，会马上停演。大家不是都盼望楚天台好吗？那就请后退两米，并请前边的观众坐下。“说来神奇，话音刚落，两侧的观众立即后退并坐下，局势才得以稳定，演出也才得以正常进行。

与此同时，武汉市公安局负责治安的宋局长亲自带领两大卡车警员赶来支援。因为我正在舞台两侧维持秩序，宋局长派人找我时，我让刘绍春副台长到解放大道上去见宋局长。他一见绍春就虎着脸问：“你们上报多少人参加今晚的活动？”

“3千人。”

“你睁大眼睛看看，这是多少人？4万也不止！今天晚上一旦出了事，我走不了，你们楚天台几个台长一个都别想走！”

在热心观众的努力配合下，安全事故没有发生。那天晚上的演出，电视转播效果非常好。这对初建一年的楚天台起到了非常好的烘托作用。

下期预告：催生上海东方台





