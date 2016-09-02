查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·动物的爱情 ·洹河梦（29） ·小别离2（2） ·图文：吃泡面要在火车上 ·图文：锦衣夜行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 动物的爱情 · 洹河梦（29） · 小别离2（2） · 图文：吃泡面要在火车上 · 图文：锦衣夜行 20 诗歌美文 2016.9.2 星期五 动物的爱情 楚天都市报讯 （10首）□金初

鹰

追求爱情，该出手时就出手叱咤风云

蜗牛

至于婚姻嘛，嘿嘿得像我一样，背着房子去相亲

飞蛾

爱再炽热，也要理智不能像我一样玩火自焚

刺猬

我带刺的外表包裹着的其实是一颗柔软的爱心

鱼儿

爱你，我不敢眨一下我的眼睛生怕一眨眼，你就潜入水底

蜜蜂

爱是甜蜜的我也保留着蜇针，保卫我的爱情

萤火虫

爱是不能迷路的我点燃自己，照亮回家的路

知了

爱了一生对爱还是一知半解

癞蛤蟆

爱上白天鹅那是我一生的痛

蟋蟀

嘴巴不能发声，为了爱我也要卖力地震动翅膀





