查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·图文：父亲一生都是“技术男” ·难忘师恩 ·“家画”也是“佳话” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 图文：父亲一生都是“技术男” · 难忘师恩 · “家画”也是“佳话” 19 夕阳晚晴 2016.9.2 星期五 难忘师恩 楚天都市报讯 武汉 欧阳干章（63岁）



我参加过许多类型的聚会，唯有前不久参加赤壁市赵李桥小学66届同学聚会，是我期盼已久的。

我们所读的小学叫赵李桥小学，是上世纪五六十年代蒲圻县（现赤壁市）最好的小学，拥有一批优秀教师，培养出许多人才。在这次聚会中，我见到了已年迈的老师及步入老年的同学们，仿佛又回到纯真年代。

当年的班主任老师，一如过去坚毅和乐观。他坚持习武练身，每天清晨倒立着用两个手掌支撑身体行走在操场上的情景，烙在我脑海里无法磨灭。他顽强的毅力和坚韧不拔的精神，一直影响着我去做好每一件事。

当年的体育老师，以校为家，没日没夜地带着学生进行专项体育训练。如今，他仍是湖北省注册乒乓球教学指导，培养着新一代小将们。

我还见到了当年学习小组的几位同学。当年，大家每晚一起完成作业，共同阅读一本好书，有好吃的也带来共同分享……正如老师教导说，同学之间就要互相帮助。的确，那个年代的师生情、同学谊都无比深厚。“传道授业解惑”，感恩给予我知识和力量的老师们。





