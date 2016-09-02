查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 夕阳晚晴 ·广告：动向新闻 ·图文：父亲一生都是“技术男” ·难忘师恩 ·“家画”也是“佳话” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 图文：父亲一生都是“技术男” · 难忘师恩 · “家画”也是“佳话” 19 夕阳晚晴 2016.9.2 星期五 图文：父亲一生都是“技术男” 楚天都市报讯 武汉 胡华



老父已近耄耋之年，性格开朗、身体硬朗，一点也不像动了几次大手术、心脏和血管里还安了支架的人。

当年，父亲成绩优秀却因家庭原因无法去大学深造，而是进入一家兵工厂工作。他很快上手，连厂里的老师傅都称赞他那手漂亮的电焊活。父亲又报名上夜校，系统学习电子技术。即将拿到毕业证时，一纸调令，父亲和同事们一起去了一个偏僻的农场。

但父亲在岗爱岗，工作之余仍然刻苦钻研，是个修理能手。随着经济水平的提高，家家户户都有了各式各样的小家电，父亲便免费替邻居或熟人修理电视机、电饭煲等。有一年放《射雕英雄传》，可我家黑白电视机坏了，我和小伙伴眼巴巴瞅着父亲，急得像热锅上的蚂蚁。父亲不急不躁，开机、检查、装机，然后拧开旋纽，大家盼望已久的郭靖、黄蓉果真出来了……

提前退休后，父亲闲不住，来到一所自修大学当班主任。不久，学校的电灯、音箱、投影仪都成为父亲的维修对象。他还旁听学校的电脑课程，一下就着了迷，买回一台286电脑及相关书籍，忙得不亦乐乎。

后因身体原因从自修大学回了家，父亲也没闲着，帮人维修电脑。一位学生刚上班，因打印机坏了，着急地找到父亲，父亲三下五除二帮他修好了；一位老年朋友写了回忆录，但不会打字，找到父亲，父亲热心地帮他打完，备份好。诸如此类的事情，让父亲的晚年生活丰富多彩。

行文至此，我仿佛看到父亲在与他的老伙伴们视频，不厌其烦地教他们如何制作电子相册，如何上传照片，还讨论手机的新功能……





