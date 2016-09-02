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第19版 夕阳晚晴
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图文：父亲一生都是“技术男”
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难忘师恩
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“家画”也是“佳话”
19
夕阳晚晴
2016.9.2 星期五
图文：父亲一生都是“技术男”
楚天都市报讯 武汉 胡华
老父已近耄耋之年，性格开朗、身体硬朗，一点也不像动了几次大手术、心脏和血管里还安了支架的人。
当年，父亲成绩优秀却因家庭原因无法去大学深造，而是进入一家兵工厂工作。他很快上手，连厂里的老师傅都称赞他那手漂亮的电焊活。父亲又报名上夜校，系统学习电子技术。即将拿到毕业证时，一纸调令，父亲和同事们一起去了一个偏僻的农场。
但父亲在岗爱岗，工作之余仍然刻苦钻研，是个修理能手。随着经济水平的提高，家家户户都有了各式各样的小家电，父亲便免费替邻居或熟人修理电视机、电饭煲等。有一年放《射雕英雄传》，可我家黑白电视机坏了，我和小伙伴眼巴巴瞅着父亲，急得像热锅上的蚂蚁。父亲不急不躁，开机、检查、装机，然后拧开旋纽，大家盼望已久的郭靖、黄蓉果真出来了……
提前退休后，父亲闲不住，来到一所自修大学当班主任。不久，学校的电灯、音箱、投影仪都成为父亲的维修对象。他还旁听学校的电脑课程，一下就着了迷，买回一台286电脑及相关书籍，忙得不亦乐乎。
后因身体原因从自修大学回了家，父亲也没闲着，帮人维修电脑。一位学生刚上班，因打印机坏了，着急地找到父亲，父亲三下五除二帮他修好了；一位老年朋友写了回忆录，但不会打字，找到父亲，父亲热心地帮他打完，备份好。诸如此类的事情，让父亲的晚年生活丰富多彩。
行文至此，我仿佛看到父亲在与他的老伙伴们视频，不厌其烦地教他们如何制作电子相册，如何上传照片，还讨论手机的新功能……