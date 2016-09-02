查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚 ·图文：28万买的进口新车有锈斑 ·新车打不着火 市民怀疑是翻新车 ·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 ·新业主的孩子上不了小区幼儿园 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：2楼露台上“长”出一排遮 · 图文：28万买的进口新车有锈斑 · 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 · 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 · 新业主的孩子上不了小区幼儿园 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.2 星期五 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

武昌区谢先生：解放路和张之洞路交叉口附近的紫阳之星小区，有几家临街餐馆营业时油烟非常大，每次路过都觉得很呛人，还影响环境。

武昌区城管委：已通知执法人员到现场，检查这些商铺是否按规定装排烟管道，环评是否达标，再根据结果进行处理。

东湖新技术开发区李女士：昨天我在关山大道湖电社区公交站乘车时，看到候车亭旁3个座椅中有2个被人为损坏，只剩下座椅的支脚，不仅影响市容，而且有安全隐患。

武汉市城运公交设施配套服务有限公司：已通知工作人员到现场查看，若发现座椅损坏会立即更换。同时提醒广大市民爱护公共财物，不要破坏候车亭等公共设施。楚天都市报记者揭明玥





