图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
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 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.9.2 星期五
新业主的孩子上不了小区幼儿园
园方称正想办法解决
    楚天都市报讯 昨日市民王女士反映，她今年买了洪山区美林青城三期房子，3岁的儿子到了入学年龄，却上不了小区幼儿园。
    楚天都市报记者昨日来到美林青城小区的洪山区实验寄宿幼儿园，昨天正好是开学第一天，王女士等多名家长站在园外，看着其他业主的孩子入学，略显失落。
    王女士说，今年3月，她在美林青城三期买了一套房，打算让3岁的儿子就近入幼儿园。今年8月，她去给孩子报名，却收到幼儿园通知：本次新生招生只针对一、二期业主，所以她的孩子需另找其他幼儿园入学。王女士说，还有6个孩子也是遇到了同样的问题。
    洪山区实验寄宿幼儿园一名老师解释称，幼儿园容量有限，今年招生90人，已超出招生数量，所以只针对一、二期业主，三期业主尚未办理房产证，无法提供在该小区的户口本，暂时不招录，建议这些孩子先分流，幼儿园也在想办法扩建园区，届时三期业主的孩子也可入园。楚天都市报记者刘闪


   