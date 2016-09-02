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·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
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图文：2楼露台上“长”出一排遮
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新业主的孩子上不了小区幼儿园
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市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
新业主的孩子上不了小区幼儿园
园方称正想办法解决
楚天都市报讯 昨日市民王女士反映，她今年买了洪山区美林青城三期房子，3岁的儿子到了入学年龄，却上不了小区幼儿园。
楚天都市报记者昨日来到美林青城小区的洪山区实验寄宿幼儿园，昨天正好是开学第一天，王女士等多名家长站在园外，看着其他业主的孩子入学，略显失落。
王女士说，今年3月，她在美林青城三期买了一套房，打算让3岁的儿子就近入幼儿园。今年8月，她去给孩子报名，却收到幼儿园通知：本次新生招生只针对一、二期业主，所以她的孩子需另找其他幼儿园入学。王女士说，还有6个孩子也是遇到了同样的问题。
洪山区实验寄宿幼儿园一名老师解释称，幼儿园容量有限，今年招生90人，已超出招生数量，所以只针对一、二期业主，三期业主尚未办理房产证，无法提供在该小区的户口本，暂时不招录，建议这些孩子先分流，幼儿园也在想办法扩建园区，届时三期业主的孩子也可入园。楚天都市报记者刘闪