查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚 ·图文：28万买的进口新车有锈斑 ·新车打不着火 市民怀疑是翻新车 ·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 ·新业主的孩子上不了小区幼儿园 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：2楼露台上“长”出一排遮 · 图文：28万买的进口新车有锈斑 · 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 · 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 · 新业主的孩子上不了小区幼儿园 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.2 星期五 新业主的孩子上不了小区幼儿园 园方称正想办法解决 楚天都市报讯 昨日市民王女士反映，她今年买了洪山区美林青城三期房子，3岁的儿子到了入学年龄，却上不了小区幼儿园。

楚天都市报记者昨日来到美林青城小区的洪山区实验寄宿幼儿园，昨天正好是开学第一天，王女士等多名家长站在园外，看着其他业主的孩子入学，略显失落。

王女士说，今年3月，她在美林青城三期买了一套房，打算让3岁的儿子就近入幼儿园。今年8月，她去给孩子报名，却收到幼儿园通知：本次新生招生只针对一、二期业主，所以她的孩子需另找其他幼儿园入学。王女士说，还有6个孩子也是遇到了同样的问题。

洪山区实验寄宿幼儿园一名老师解释称，幼儿园容量有限，今年招生90人，已超出招生数量，所以只针对一、二期业主，三期业主尚未办理房产证，无法提供在该小区的户口本，暂时不招录，建议这些孩子先分流，幼儿园也在想办法扩建园区，届时三期业主的孩子也可入园。楚天都市报记者刘闪





