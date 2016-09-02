查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚 ·图文：28万买的进口新车有锈斑 ·新车打不着火 市民怀疑是翻新车 ·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 ·新业主的孩子上不了小区幼儿园 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：2楼露台上“长”出一排遮 · 图文：28万买的进口新车有锈斑 · 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 · 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 · 新业主的孩子上不了小区幼儿园 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.2 星期五 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 城管称正研究地埋式垃圾转运点 楚天都市报讯 昨日，网友“trino”反映，每天早上经过硚口区沿河大道月湖桥下时，都会看到几辆垃圾清运车，一些工人露天清理垃圾，恶臭难闻。

昨日上午10时许，楚天都市报记者现场看到，路边停着一辆硚口区汉中街环卫所作业车，空气中能闻到明显异味，地上有很多水，还有一些垃圾。

居民们表示，每天早上有很多小垃圾车开到这里，将车上垃圾转运到大垃圾车上，每次都会有垃圾落在地上，气味难闻。他们希望，能换个偏僻的地方转运垃圾。

环卫工张女士介绍，她负责这一片的清扫，每天她都会先清扫遗落的垃圾，再由洒水车洒水清洗路面。因工作量大，清扫不可能很快完成。

硚口区城管委环卫科工作人员介绍，月湖桥下，每天早上确实有垃圾的二次转运。因附近多是老社区，道路狭窄，大垃圾车进不了小巷，只能让小垃圾车进去拖，再转运到大垃圾车上，已持续一两年时间了。早前选址在这里转运，主要是考虑附近居民区相对较少，道路也比较宽敞。

工作人员称，目前，已在研究如何设置地埋式的垃圾转运点，不过因部分居民反对在自己小区附近建垃圾转运点，工作进展不快。他们将与汉中街环卫所沟通，请环卫工人在转运完成后，第一时间打扫卫生，洒水车多洒些水清洗，尽量减少对行人的影响。 楚天都市报记者周丹





