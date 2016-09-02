图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
----  
 
18 跑腿 2016.9.2 星期五
月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
城管称正研究地埋式垃圾转运点
    楚天都市报讯 昨日，网友“trino”反映，每天早上经过硚口区沿河大道月湖桥下时，都会看到几辆垃圾清运车，一些工人露天清理垃圾，恶臭难闻。
    昨日上午10时许，楚天都市报记者现场看到，路边停着一辆硚口区汉中街环卫所作业车，空气中能闻到明显异味，地上有很多水，还有一些垃圾。
    居民们表示，每天早上有很多小垃圾车开到这里，将车上垃圾转运到大垃圾车上，每次都会有垃圾落在地上，气味难闻。他们希望，能换个偏僻的地方转运垃圾。
    环卫工张女士介绍，她负责这一片的清扫，每天她都会先清扫遗落的垃圾，再由洒水车洒水清洗路面。因工作量大，清扫不可能很快完成。
    硚口区城管委环卫科工作人员介绍，月湖桥下，每天早上确实有垃圾的二次转运。因附近多是老社区，道路狭窄，大垃圾车进不了小巷，只能让小垃圾车进去拖，再转运到大垃圾车上，已持续一两年时间了。早前选址在这里转运，主要是考虑附近居民区相对较少，道路也比较宽敞。
    工作人员称，目前，已在研究如何设置地埋式的垃圾转运点，不过因部分居民反对在自己小区附近建垃圾转运点，工作进展不快。他们将与汉中街环卫所沟通，请环卫工人在转运完成后，第一时间打扫卫生，洒水车多洒些水清洗，尽量减少对行人的影响。 楚天都市报记者周丹


   