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·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
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图文：2楼露台上“长”出一排遮
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月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
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市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
城管称正研究地埋式垃圾转运点
楚天都市报讯 昨日，网友“trino”反映，每天早上经过硚口区沿河大道月湖桥下时，都会看到几辆垃圾清运车，一些工人露天清理垃圾，恶臭难闻。
昨日上午10时许，楚天都市报记者现场看到，路边停着一辆硚口区汉中街环卫所作业车，空气中能闻到明显异味，地上有很多水，还有一些垃圾。
居民们表示，每天早上有很多小垃圾车开到这里，将车上垃圾转运到大垃圾车上，每次都会有垃圾落在地上，气味难闻。他们希望，能换个偏僻的地方转运垃圾。
环卫工张女士介绍，她负责这一片的清扫，每天她都会先清扫遗落的垃圾，再由洒水车洒水清洗路面。因工作量大，清扫不可能很快完成。
硚口区城管委环卫科工作人员介绍，月湖桥下，每天早上确实有垃圾的二次转运。因附近多是老社区，道路狭窄，大垃圾车进不了小巷，只能让小垃圾车进去拖，再转运到大垃圾车上，已持续一两年时间了。早前选址在这里转运，主要是考虑附近居民区相对较少，道路也比较宽敞。
工作人员称，目前，已在研究如何设置地埋式的垃圾转运点，不过因部分居民反对在自己小区附近建垃圾转运点，工作进展不快。他们将与汉中街环卫所沟通，请环卫工人在转运完成后，第一时间打扫卫生，洒水车多洒些水清洗，尽量减少对行人的影响。 楚天都市报记者周丹