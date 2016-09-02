查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚 ·图文：28万买的进口新车有锈斑 ·新车打不着火 市民怀疑是翻新车 ·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 ·新业主的孩子上不了小区幼儿园 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：2楼露台上“长”出一排遮 · 图文：28万买的进口新车有锈斑 · 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 · 月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人 · 新业主的孩子上不了小区幼儿园 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.2 星期五 新车打不着火 市民怀疑是翻新车 4S店称电瓶亏电所致 楚天都市报讯 昨日，市民钱先生反映，他在一家4S店订了一辆新车，提车时却发现打不着火，怀疑是翻新车，于是不想买了，但至今都要不回5000元订金。

钱先生介绍，8月14日他在洪山区团结大道一家4S店，交了5000元订金，订了一辆价值11.68万元的小轿车。10天后他去提车，验车员验车时，他看到车底有许多淤泥，真皮座椅有轻微开口，且半天都打不着火，怀疑这是一辆翻新车，于是要求换车，被对方拒绝。钱先生表示不想买车，但索要数次，至今订金都没退。

该4S店相关负责人称，车不可能是翻新车，也没质量问题。车底有淤泥是因为在运输过程中车子不可能不落地，遇到下雨天，自然会有淤泥溅到车底和轮胎，仓库里不少车都有这种情况；打不着火是由于前晚车灯忘关，电瓶亏电造成的，检修后已恢复正常。客户申请退订金要走流程，并非说退就能拿到钱。

昨日，经协商，4S店承诺，在3个工作日内将订金退给钱先生。楚天都市报记者揭明玥





