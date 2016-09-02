查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 人物
第4版 : 焦点
第5版 : 关注
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：2楼露台上“长”出一排遮
·
图文：28万买的进口新车有锈斑
·
新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·
月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·
新业主的孩子上不了小区幼儿园
·
市民之声
18
跑腿
2016.9.2 星期五
新车打不着火 市民怀疑是翻新车
4S店称电瓶亏电所致
楚天都市报讯 昨日，市民钱先生反映，他在一家4S店订了一辆新车，提车时却发现打不着火，怀疑是翻新车，于是不想买了，但至今都要不回5000元订金。
钱先生介绍，8月14日他在洪山区团结大道一家4S店，交了5000元订金，订了一辆价值11.68万元的小轿车。10天后他去提车，验车员验车时，他看到车底有许多淤泥，真皮座椅有轻微开口，且半天都打不着火，怀疑这是一辆翻新车，于是要求换车，被对方拒绝。钱先生表示不想买车，但索要数次，至今订金都没退。
该4S店相关负责人称，车不可能是翻新车，也没质量问题。车底有淤泥是因为在运输过程中车子不可能不落地，遇到下雨天，自然会有淤泥溅到车底和轮胎，仓库里不少车都有这种情况；打不着火是由于前晚车灯忘关，电瓶亏电造成的，检修后已恢复正常。客户申请退订金要走流程，并非说退就能拿到钱。
昨日，经协商，4S店承诺，在3个工作日内将订金退给钱先生。楚天都市报记者揭明玥