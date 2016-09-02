图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚图文：28万买的进口新车有锈斑新车打不着火 市民怀疑是翻新车月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人新业主的孩子上不了小区幼儿园市民之声
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 第18版 跑腿
·图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
·图文：28万买的进口新车有锈斑
·新车打不着火 市民怀疑是翻新车
·月湖桥下垃圾露天转运臭味熏人
·新业主的孩子上不了小区幼儿园
·市民之声
楚天都市报电子版
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18 跑腿 2016.9.2 星期五
图文：2楼露台上“长”出一排遮阳棚
居民担心会成小偷的台阶 城管称将进行处理
    楚天都市报讯 图为：2楼露台搭起的顶棚离3楼很近 楚天都市报记者黄士峰摄

    硚口区玉带汇景苑小区的陆女士反映，2楼外围露台上，邻居们纷纷建起遮阳棚。她担心这些遮阳棚会成为小偷的台阶，也怕遮阳棚封住露台，引起消防隐患，希望主管部门能管管。
    昨日上午10时，楚天都市报记者来到玉带汇景苑小区，该小区只有一栋房子，分5个单元楼。在3、4单元楼下，记者看到2楼外围露台上，架起了近2米多高的钢架，盖了遮阳棚，将露台完全封闭。遮阳棚棚顶位置，正好挨着三楼窗沿上。玉带汇景苑小区几位业主介绍，自从二楼有业主在露台上搭建顶棚后，其他业主纷纷效仿。现在小区5个单元楼中，有3个单元楼的二楼露台上都搭了顶棚。
    陆女士担心，小偷会顺着遮阳支架爬到三楼，而且封闭露台后，也会有消防安全隐患。有时楼上的垃圾丢到顶棚上，也影响生活环境。她和几名业主已向物业和城管部门投诉，要求拆除加建部分，恢复原状。
    二楼一户建遮阳棚的业主称，露台一直是二楼业主使用。高层住户时常高空抛物，露台垃圾很多。另外下雨时，雨水也会积在露台渗到屋内，所以才临时搭遮阳棚，不会影响到楼上。
    小区物业相关负责人称，接居民反映后，他们也曾劝阻搭遮阳棚的住户，但并未奏效，已将此反映给城管部门。
    昨日下午3时，记者将此反映给城管热线，工作人员称，辖区工作人员将去现场查看处理。楚天都市报记者李曼英


 