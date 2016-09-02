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第17版 健康
·30位专家当选“江城口碑医生”
·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院
·网传六味地黄丸有40种功效
·半年后差点变成光头
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30位专家当选“江城口碑医生”
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图文：4岁小姑娘获捐17万元康
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网传六味地黄丸有40种功效
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半年后差点变成光头
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健康
2016.9.2 星期五
小伙用偏方治脱发
半年后差点变成光头
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员李俊平 王非）汉口小伙陈辉使用偏方治疗脱发，岂料头发越治越少，最后只剩头顶巴掌大一块稀疏细短的毛发，几乎成了光头。
8个月前，26岁的陈辉发现自己头后部有两处核桃大小的脱发，单身的他不想因这个影响找女朋友，在网上发现用生姜大蒜在局部涂抹，可以促进毛发生长，他照此法尝试治疗半年后，脱发面积越来越大，感觉不妙，昨天赶紧来到医院就诊。
汉口医院皮肤科主任陆宏渠提醒，斑秃是种皮肤科常见病，大多数患者可治愈。当出现脱发时，不能长期用刺激性药品或偏方做局部刺激，这样会损伤皮肤和毛囊，使毛发很难再恢复生长。他建议患者，如出现此状况应该及时到医院就诊。另外他还提醒，过分迷信偏方，把偏方当成灵丹妙药的做法不可取，私自用药很可能会带来危害。