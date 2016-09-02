查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·30位专家当选“江城口碑医生” ·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院 ·网传六味地黄丸有40种功效 ·半年后差点变成光头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 30位专家当选“江城口碑医生” · 图文：4岁小姑娘获捐17万元康 · 网传六味地黄丸有40种功效 · 半年后差点变成光头 17 健康 2016.9.2 星期五 网传六味地黄丸有40种功效 专家提醒不可随意服用 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员高翔）近日，一则关于“六味地黄丸40种新用法”的帖子在微信上被频频转发。该帖说传统中药六味地黄丸具有许多隐藏功效，还可以将其当成补药长期服用。但是专家昨日提醒，六味地黄丸并非“万能药”，随意服用可能加重病情。

中南医院中医科主任张莹雯表示，六味地黄丸是传统中药，临床上主要用于治疗肾阴虚。而且该药只能作为预防性、辅助性治疗手段，并不能治疗急病和重病，更不是补药或万能药。

“网上所谓的六味地黄丸40种隐藏功效并不靠谱，如果按此服用可能加重病情。”张莹雯提醒，六味地黄丸只适用于阴虚症状，并非人人适宜。感冒发热或肾阳虚的患者不宜服用，否则会令病情雪上加霜。服用的时间和剂量都要严格按照医嘱，不可自行服用。健康人群如果没有明显肾阴虚的症状，长期服用可能出现食欲不振等副作用。





