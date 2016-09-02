查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·30位专家当选“江城口碑医生” ·图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院 ·网传六味地黄丸有40种功效 ·半年后差点变成光头 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 30位专家当选“江城口碑医生” · 图文：4岁小姑娘获捐17万元康 · 网传六味地黄丸有40种功效 · 半年后差点变成光头 17 健康 2016.9.2 星期五 为奶奶烧洗脚水不幸被烫伤 图文：4岁小姑娘获捐17万元康复出院 楚天都市报讯 图为：小康怡与医生护士合影后出院



楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）今年6月7日，4岁小姑娘张康怡在家烧水给中风的奶奶泡脚，被滚烫的开水烫伤休克，烫伤面积达到35%（本报6月15日曾报道）。经过近3个月的治疗，小康怡逐步闯过休克关、感染关、植皮关，昨日终于自行走路出院。阳光下，穿着花裙子的她像一只快乐的小蝴蝶。住院期间，她一共收到了社会各界爱心捐款17万多元。

昨日上午，在武汉市第三医院光谷院区10楼皮肤疮面修复中心住院病房，小康怡逐一和病房的小伙伴们道别，她还把自己的玩具送给一位小姐姐：“你要勇敢哦！”

她的不幸遭遇经楚天都市报报道后，许多人给她送来了爱心，有将现金和玩具送到病房的热心市民，也有捐款的爱心企业。康怡的妈妈记录了所有的爱心捐款捐物，大多数捐助者没有留下名字。

“他们不仅是经费上的帮助，还有在我们最绝望的时候，给我们安慰和关怀。”康怡妈妈回忆，有一位青山的婆婆专程赶到医院，坚持将500元钱塞到康怡床边。有一家爱心餐饮企业，不仅捐助了治疗费，经理还带着几位员工天天轮流给康怡送午餐和晚餐。“每天都有鱼虾蛋、每餐都荤素搭配，还有煲汤，他们特别用心，给康怡单独做饭，不放酱油，不放辣椒，少放油。”康怡的妈妈激动地表示：“这些爱心人士的心意，我们会记一辈子。”

治疗期间，武汉市第三医院光谷院区ICU和皮肤创面修复中心给康怡减免了近5万元治疗费，医院将对公账号上收到的捐款，第一时间转入康怡的住院账户。康怡住院期间，共用去费用6万余元，目前，她的账户上余额有125822元（包括部分医保报销），这笔钱将用于康怡的后期恢复。

医院皮肤创面修复中心副主任医师刘小芹介绍，康怡的治疗效果比预期的好，康复速度也比预期快，接下来，康怡不仅需要做疤痕修复，还需要随着康怡不断长大长高，做进一步的治疗。





