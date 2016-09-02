查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 ·广告 ·部分银行停办大学生信用卡 ·图文：各路资本追捧银行股 ·神龙发动机标识不看排量看扭矩 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：武广家喻户晓的人头马、大 · 广告 · 部分银行停办大学生信用卡 · 图文：各路资本追捧银行股 · 神龙发动机标识不看排量看扭矩 · 新品播报 14 财经 2016.9.2 星期五 神龙发动机标识不看排量看扭矩 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员周丽琴）昨日，神龙汽车有限公司宣布，9月起取消“发动机排量+T”的传统命名方式，改为用扭矩等发动机参数来命名。

新命名方式为“×××THPPURETECH”（×××为数字）。目前，德系、法系车普遍采用这种命名规则。





