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 第14版 财经
·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀
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·神龙发动机标识不看排量看扭矩
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楚天都市报电子版
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14 财经 2016.9.2 星期五
神龙发动机标识不看排量看扭矩
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员周丽琴）昨日，神龙汽车有限公司宣布，9月起取消“发动机排量+T”的传统命名方式，改为用扭矩等发动机参数来命名。
    新命名方式为“×××THPPURETECH”（×××为数字）。目前，德系、法系车普遍采用这种命名规则。


   