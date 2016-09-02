查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·图文：武广家喻户晓的人头马、大刀武士“长”出璀璨的翅膀 ·广告 ·部分银行停办大学生信用卡 ·图文：各路资本追捧银行股 ·神龙发动机标识不看排量看扭矩 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：武广家喻户晓的人头马、大 · 广告 · 部分银行停办大学生信用卡 · 图文：各路资本追捧银行股 · 神龙发动机标识不看排量看扭矩 · 新品播报 14 财经 2016.9.2 星期五 部分银行停办大学生信用卡 业内人士建议 同学们应养成良好的用卡习惯和提高信用意识 楚天都市报讯 楚天都市报记者赵杰 徐蔚



各大高校又到开学季，没有稳定收入的大学生，能不能办信用卡？办了信用卡又应注意些什么？

记者走访发现，部分银行已停止发放大学生信用卡，有些银行则继续为大学生办卡留门，但在审批流程方面相对严格。

业内人士表示，对大学生来说，应注重培养良好的用卡习惯，提高信用意识。



银行控制风险收紧发卡



前天，华农大一新生小江来校报到后，到周边的两家银行咨询如何办理信用卡，没想到竟然接连遭到拒绝。

记者了解到，中信、浦发等股份制银行都不再接受大学生信用卡申请。浦发银行信用卡中心负责人表示，由于一些学生刷卡消费过程中不注意维护自己的信用记录，风险意识不够强，导致出现频繁办卡、频繁换卡、逾期还款等问题，对个人、家庭造成比较恶劣的影响。再加上银监会曾下发通知禁止银行向未满18岁的学生发卡，向已满18岁的学生发卡，须经父母等第二还款来源方的书面同意，所以信用卡中心决定不再向大学生发放信用卡。

“2011年，大学生信用卡坏账大规模爆发，银行更加重视风险防控，收紧大学生发卡。”一家股份制银行信用卡中心工作人员告诉记者。



实际使用中逾期情况较少



虽然有部分银行说不，但大学生想要申请信用卡并非没有可能。以中国银行一款面向大学生发放的都市缤纷阿狸卡为例，如果在校生没有申请助学贷款、已经持有的信用卡不超过1张，在提交申请、并由家长出具还款保证函之后，即可申请发放。

不过，由于大学生通常没有稳定工作和收入来源，银行在发放信用卡时也比较审慎，额度通常在1000元左右。在发卡环节，申请人需要填写父母电话作为联系人资料，还要父母“背书”证明存在第二还款来源。

中行湖北省分行银行卡部产品经理杜泽培告诉记者，实际操作中，大学生恶意逾期情况较少。“大学生申请信用卡主要用于吃饭、看电影等消费，基本都是小额支出，银行的打折和积分政策，可以帮大学生降低生活成本。”

招商银行武汉分行的相关负责人表示，大学生可以申请该行的“校园卡”，但是这个在毕业之前，信用额度会被暂时“封存”，必须先存钱才能消费，只有毕业后才可以将功能“升级”。

杜泽培认为，银行发放大学生信用卡的初衷，是给他们搭建接触金融系统的平台，在管理财富中体会到乐趣。同时，从学生时代就开始建立的良好个人信用档案，对于未来的工作和生活，无疑也是一笔财富。





