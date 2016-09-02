查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：武汉首发“五证合一”营业执照 ·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 ·江城台式电脑起步价降至千元内 ·开奖公告 ·每度电补贴0.15元 ·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：武汉首发“五证合一”营业 · 三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 · 江城台式电脑起步价降至千元内 · 开奖公告 · 每度电补贴0.15元 · 今晨油价调整93号汽油上涨0. 12 经济 2016.9.2 星期五 今晨油价调整93号汽油上涨0.2元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳 实习生程雪）今日凌晨，湖北油价迎来年内第六次上调，93号汽油价格涨了2角钱。

省物价局昨日介绍，今日零时起成品油价格上调，汽、柴油吨价分别提高205元和200元。调整后，我省成品油最高升价分别为：90号汽油5.55元，涨了0.15元；93号汽油5.9元，97号汽油6.35元，都涨了0.2元。0号柴油（Ⅳ）5.55元，涨了0.15元，-10号柴油（Ⅳ）5.9元，5号柴油（Ⅳ）5.45元，都涨了0.2元。

以一辆50升油箱的私家车为例，此轮调价后，加满一箱油将多花10元左右。





