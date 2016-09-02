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第12版 经济
·图文：武汉首发“五证合一”营业执照
·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·江城台式电脑起步价降至千元内
·开奖公告
·每度电补贴0.15元
·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
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图文：武汉首发“五证合一”营业
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三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
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江城台式电脑起步价降至千元内
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开奖公告
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每度电补贴0.15元
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今晨油价调整93号汽油上涨0.
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经济
2016.9.2 星期五
湖北互联网企业用电有优惠
每度电补贴0.15元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳 实习生程雪）为支持省内互联网企业的发展，我省将给予用电价格优惠。记者昨从省物价局获悉，我省符合条件的互联网企业将获得用电补贴，此举每年可为互联网企业减轻电费负担约3亿元。
省物价局介绍，为降低企业成本激发市场活力，该局联合省能源局、省通信管理局发文，从今年7月1日起对省内互联网企业用电实行价格支持政策。对符合条件的互联网企业，无论是大工业用电还是一般工商业用电，均给予每千瓦时0.15元补贴，并暂停执行峰谷分时电价政策。
该政策实施后，执行大工业电价的互联网企业用电价格预计可降低约0.20元/千瓦时，执行一般工商业电价的互联网企业用电价格预计可降低约0.15元/千瓦时。执行电价水平在中部6省和周边陕西、重庆等省市中最低。