查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第12版 经济
·图文：武汉首发“五证合一”营业执照
·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·江城台式电脑起步价降至千元内
·开奖公告
·每度电补贴0.15元
·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教科
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 夕阳晚晴
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第3版 : 人物
第4版 : 焦点
第5版 : 关注
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：武汉首发“五证合一”营业
·
三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·
江城台式电脑起步价降至千元内
·
开奖公告
·
每度电补贴0.15元
·
今晨油价调整93号汽油上涨0.
12
经济
2016.9.2 星期五
三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
封闭两条车道维修 9月底恢复正常通行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员吴武刚 李璇）汉口三阳路立交桥一桥墩帽梁“牛腿”出现斜向裂缝，有安全隐患。昨日，来自武汉市城管委桥梁处的消息称，已在桥梁两侧各封闭一条车道进行加固维修，预计9月底恢复正常通行。
三阳路立交桥位于解放大道三阳路至解放公园路段，建于1995年。武汉市城管委桥梁处上月在巡查中发现，该桥15号墩帽梁北侧一条“牛腿”出现斜向裂缝，已贯穿“牛腿”截面。