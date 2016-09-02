查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·大货车满载铁屑走一路漏了一路 ·图文：500余处鄂南古民居将被立法保护 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 大货车满载铁屑走一路漏了一路 · 图文：500余处鄂南古民居将被 · 广告：动向新闻 11 荆楚 2016.9.2 星期五 大货车满载铁屑走一路漏了一路 数十台车辆轮胎被扎破 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员聂细锦）昨日上午，一辆满载铁屑的襄阳籍大货车，从谷城县收费站上汉十高速开往襄阳，由于捆扎不严，铁屑漏了一路，造成后方行驶的数十台车辆轮胎被扎破。好在高警和路政及时应对，没有造成重大安全事故。

昨日中午12点30分，记者闻讯赶到襄阳西高速收费站出口，只见几十辆私家车正围着一辆大货车讨说法，要求货车司机赔偿损失。

几名轿车司机告诉记者，当天上午他们从十堰驾车前往襄阳市，上午11时许，行至汉十高速公路钟岗服务区后，就发现路上满是铁屑，大的有两三厘米长，很尖锐锋利，根本无法避让，导致轮胎纷纷被扎破。司机们不得不把车停靠在应急车道上，修补或更换轮胎。

高警十堰大队、襄阳大队民警迅速赶赴现场处置，汉十路政、养护部门也紧急出动，上高速路清扫沿路铁屑。

据现场处置的高警襄阳大队民警介绍，初步统计共有25台车辆不同程度受损。

记者了解到，高警根据道路交通安全法第48条第一款规定，对大货车驾驶员罚款200元；路政部门也将按照相关规定对大货车驾驶员散落铁屑路面进行计算，按照每平方20元进行处罚。





