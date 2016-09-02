大货车满载铁屑走一路漏了一路图文：500余处鄂南古民居将被立法保护广告：动向新闻
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 第11版 荆楚
·大货车满载铁屑走一路漏了一路
·图文：500余处鄂南古民居将被立法保护
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楚天都市报电子版
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11 荆楚 2016.9.2 星期五
大货车满载铁屑走一路漏了一路
数十台车辆轮胎被扎破
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员聂细锦）昨日上午，一辆满载铁屑的襄阳籍大货车，从谷城县收费站上汉十高速开往襄阳，由于捆扎不严，铁屑漏了一路，造成后方行驶的数十台车辆轮胎被扎破。好在高警和路政及时应对，没有造成重大安全事故。
    昨日中午12点30分，记者闻讯赶到襄阳西高速收费站出口，只见几十辆私家车正围着一辆大货车讨说法，要求货车司机赔偿损失。
    几名轿车司机告诉记者，当天上午他们从十堰驾车前往襄阳市，上午11时许，行至汉十高速公路钟岗服务区后，就发现路上满是铁屑，大的有两三厘米长，很尖锐锋利，根本无法避让，导致轮胎纷纷被扎破。司机们不得不把车停靠在应急车道上，修补或更换轮胎。
    高警十堰大队、襄阳大队民警迅速赶赴现场处置，汉十路政、养护部门也紧急出动，上高速路清扫沿路铁屑。
    据现场处置的高警襄阳大队民警介绍，初步统计共有25台车辆不同程度受损。
    记者了解到，高警根据道路交通安全法第48条第一款规定，对大货车驾驶员罚款200元；路政部门也将按照相关规定对大货车驾驶员散落铁屑路面进行计算，按照每平方20元进行处罚。


   