查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·大货车满载铁屑走一路漏了一路 ·图文：500余处鄂南古民居将被立法保护 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 大货车满载铁屑走一路漏了一路 · 图文：500余处鄂南古民居将被 · 广告：动向新闻 11 荆楚 2016.9.2 星期五 图文：500余处鄂南古民居将被立法保护 楚天都市报讯 图为：别具特色的鄂南古民居



楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员祝军）粉墙黛瓦、高大马头墙、雕梁画栋……在咸宁，明清古民居是一大特色，该市共有500多处古民居。目前，该市人大常委会正在制定《咸宁市古民居保护条例》，将对其立法保护。

鄂南古民居主要分布在咸宁市咸安区、通山县、崇阳县和赤壁市，其中以通山、崇阳居多。

记者曾多次走访鄂南古民居，如通山县大路乡大夫弟（清王明璠故居，又称芋园），称为“楚天第一大夫第”，占地面积1.2万平方米，面阔古间、进深五重，共有主居室64间，天井28个，园内生产、生活设施齐全，是湖北省唯一保存完整、规模最大单体明清民宅，有“江南第一宅”之称。

崇阳县白霓镇回头岭村虎头冲的曾家古民居群，始建于同治四年，由三幢同时代的建筑组成群落，共有房屋100余间，大小开井48个，规模宏大，颇有气势。

赤壁羊楼洞素有“青砖茶乡”之称，长长的青石板上印着当年的轮痕，两侧的茶楼浮现着当年的繁华。赤壁羊楼洞和新店两处共有古民居300多处，保存完好的有100多处。

昨日，记者来到咸宁市人大常委会法制委员会，该会工作人员正在认真逐字审校《咸宁市古民居保护条例（审修稿）》。咸宁市人大常委会法制委员会主任胡建平介绍，咸宁市有古民居500多处，登录了382处，其中全国重点文物保护单位2处，中国历史文化名镇1处，中国历史文化名村1处，传统村落8处。

胡建平说，咸宁市古民居的数量和质量以及规模、保存完好程度，在全省都是前列的，其特色鲜明、品类齐全、价值深厚，展示了该市人文历史，是徽派建筑中的一颗明珠。但是，目前该市古民居的存续和保护状况不容乐观，存在专项法规不健全、古民居产权结构混乱、古民居相关人保护意识薄弱，古民居构件流失严重等。

为了保护传承优秀文化遗产，延续城市文脉，留住人们乡愁，咸宁市人大常委会今年决定立法将古民居保护起来，以促进乡村民俗风情旅游，让文物真正“活”起来。

记者看到，《咸宁市古民居保护条例（审修稿）》有7章48条，分别从总则、认定、规划、修缮利用、法律责任等作出了规定。

据介绍，目前这部地方性法规正在进行二审，咸宁市人大常委会通过后，将送省人大常委会审批，通过后予以颁布。





