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购武网门票赢体彩千万大奖
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体彩
2016.9.2 星期五
购武网门票赢体彩千万大奖
楚天都市报讯 爱网球，一起来！一年一度的武汉网球公开赛，将于9月23日至10月1日在光谷国际网球中心举行，其总奖金高达258万美元。
本届武网入围选手共有43位，分别来自23个国家，小威廉姆斯、科贝尔、穆古拉扎等网球名将，届时将领衔世界排名前45位的超豪华阵容，为中国球迷献上百余场精彩对决。
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同时，武网票务今年推出了多项优惠：即日起，球迷线上购买武网门票（看台或包厢散票）即可享受9折优惠，购买情侣套票（两张二级看台票）可享7折优惠；大学生凭证件可在学校代理处购买半价赛票，最低只需50元便可观赏中央球场比赛。
此外，持有武汉旅游一卡通年卡的游客，凭一卡通每日可观看除中央球场之外的所有比赛。球迷们也可通过武网官方网站、武网官方票务热线（400-870-2014）、武网官方票务网站、武网官方微信订阅号和服务号等自有渠道，全天候购买球票。钱莺 曹伟