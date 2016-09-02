查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·不玩11选5都不好意思自称彩民了 ·“吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 ·广告 ·购武网门票赢体彩千万大奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 不玩11选5都不好意思自称彩民 · “吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 · 广告 · 购武网门票赢体彩千万大奖 10 体彩 2016.9.2 星期五 儿子选号妻子投注老公领奖 “吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 楚天都市报讯 8月31日，彩民张先生（化姓）从恩施咸丰县赶到省体彩中心，领取排列五第16233期100万大奖。而张先生并非大奖的真正获得者，他是代妻子来领奖的。有意思的是，中奖的号码，居然出自张先生上小学的儿子。

张先生坦言，自己对于彩票并无很多了解，只是妻子比较喜欢，偶尔会在家附近的体彩店买上几注。这次中的大奖，就是她在家附近的98266体彩销售点买的。这几天因为妻子比较忙，他便乘坐飞机赶来武汉，代她领奖。

说到这次中奖的号码，张先生透露，其功劳居然来自上小学的儿子。其妻子虽然喜欢买彩票，但并不专业，每次都是随意选择几个号码，或者干脆机选投注。8月27日，张先生的妻子买彩票时，让随同的儿子说了两个号码，随后以10倍投注买了40元的排列五。没想到儿子随口说的“56890 ”这注号码，竟然中得100万大奖！小朋友的运气如此之好，你不服都不行啊！

最近我省排列大奖频频爆出，几乎每天都有人中得排列五大奖。除了羡慕嫉妒，最好的行动就是坚持购彩。说不定下一个“吉祥三宝”幸运之家，就轮到你家了哦！ 熊莉





