查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·不玩11选5都不好意思自称彩民了 ·“吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 ·广告 ·购武网门票赢体彩千万大奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 不玩11选5都不好意思自称彩民 · “吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 · 广告 · 购武网门票赢体彩千万大奖 10 体彩 2016.9.2 星期五 “相约星期四”高频加奖在荆楚大地刮起“最炫彩市风” 不玩11选5都不好意思自称彩民了 楚天都市报讯 昨天是湖北体彩“相约星期四”加奖活动日，彩民们玩11选5玩得不亦乐乎，大奖喜讯也频频传出。自7月中旬开展“相约星期四”高频加奖活动以来，荆楚大地刮起了一股“最炫彩市风”。如今，在湖北，不玩11选5的人，都不好意思自称是彩民了。

众所周知，玩七星彩、大乐透中500万、1000万甚至上亿元大奖的，毕竟只是少数幸运儿，可谓众星捧月。而玩体彩11选5高频游戏，则人人可中奖，可谓皆大欢喜。尤其是“相约星期四”活动让两胆全拖任选三玩法的奖金，由原先的57元提高到75元，大大增加了彩民收益，颇受彩民追捧。

7月14日“相约星期四”首期派奖，荆楚各地捷报频传。孝感96026销售点彩民老李一天中奖近50次，中奖高达30300元，因派奖多得奖金7272元；武汉13040销售点彩民刘先生（化姓）连续三期投注一模一样的胆拖票，中奖6750元，因派奖多得1620元。

最近一段时间来，彩民们谈论最多的就是高频加奖，每到星期四彩市就刮起高频风，很多人抓住机会大赚一把。

对于专业彩民而言，他们不仅抓住每个星期四的机会，而且把平时每一天的81次高频开奖，都作为自己聚财发财的好机会。来自襄阳的彩民张先生，8月份连续玩高频24天，居然中奖超过200万元，被彩民们称为“高频男神”。

高频虽是小盘玩法，但只要精准倍投，并不影响中大奖。7月20日，武汉06010体彩销售点一彩民单盯“08、01、09”投注前三直选，1张彩票上连打5注，均投50倍，花费500元，中得第51期250注前三直选奖，奖金共计29.25万元。7月29日，武汉05215体彩销售点也出现了一位高频高手。他单盯三连号“04、03、05”，在一张彩票上连打4注，均倍投50倍，花费400元，一举中得第21期200倍前三直选，奖金23.4万元。8月1日，该彩民又单盯全奇号码“01、03、05”，在一张彩票上连打5注，均倍投60倍，花费600元，中得第52期300倍前三直选，奖金35.1万元。

体彩11选5游戏的高返奖和频繁返奖等特点，让荆楚各地彩民收获了真实的回报与丰厚的收益。笔者在恩施、鄂州、武汉等地走访时，不少彩民感慨：“现在不玩11选5好像落伍了，都不好意思自称彩民了。”熊莉 曹伟





