查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·武汉市免费培训月嫂 ·图文：监控视频和送餐单让嫌犯落网 ·开学第一天三镇交通拥堵骤升25% ·广告：动向新闻 ·警银联手追回全款 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 人物 第4版 : 焦点 第5版 : 关注 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 武汉市免费培训月嫂 · 图文：监控视频和送餐单让嫌犯落 · 开学第一天三镇交通拥堵骤升25 · 广告：动向新闻 · 警银联手追回全款 9 法治 2016.9.2 星期五 帮好友汇款 错汇给同名同姓者 警银联手追回全款 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）某公司经理帮澳洲好友垫付汇款，疏忽大意将71.5万元汇给同名同姓人。江汉区王家墩派出所民警与银行联手拦截，23小时后帮其全款追回。

8月31日14时，汉口中央商务区某公司经理李某，接到澳洲好友电话，请他帮忙垫付71.5万元汇给广州客商蒋某。李某按照好友提供的收款人姓名、账号，通过手机网银转汇给蒋某71.5万元，将汇款截图通过微信发给澳洲好友。很快，好友打来电话，说钱汇错了人，李某赶紧报警。

王家墩派出所民警很快赶到，急忙带李某赶至某银行湖北分行，请求追回这笔巨款。广州某银行接到湖北求助后立马临时冻结了这笔汇款，并很快与收款人蒋某电话核查。蒋某承认，当日他确实收到71.5万元手机短信提示，感到莫名其妙。

昨日，警方再次会同蒋某来到银行，两地银行办妥解冻手续。两分钟后，71.5万元一分不少回到李某账户上。

原来，8月31日，李某接到好友帮忙汇款电话后，因当时工作繁忙，他按照对方提供的收款人信息，通过手机网银转汇给蒋某，因疏忽大意输错了账号，巧的是，收错钱的蒋某竟跟李某好友的客户同名同姓。





