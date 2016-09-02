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武汉市免费培训月嫂
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图文：监控视频和送餐单让嫌犯落
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开学第一天三镇交通拥堵骤升25
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警银联手追回全款
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法治
2016.9.2 星期五
帮好友汇款 错汇给同名同姓者
警银联手追回全款
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）某公司经理帮澳洲好友垫付汇款，疏忽大意将71.5万元汇给同名同姓人。江汉区王家墩派出所民警与银行联手拦截，23小时后帮其全款追回。
8月31日14时，汉口中央商务区某公司经理李某，接到澳洲好友电话，请他帮忙垫付71.5万元汇给广州客商蒋某。李某按照好友提供的收款人姓名、账号，通过手机网银转汇给蒋某71.5万元，将汇款截图通过微信发给澳洲好友。很快，好友打来电话，说钱汇错了人，李某赶紧报警。
王家墩派出所民警很快赶到，急忙带李某赶至某银行湖北分行，请求追回这笔巨款。广州某银行接到湖北求助后立马临时冻结了这笔汇款，并很快与收款人蒋某电话核查。蒋某承认，当日他确实收到71.5万元手机短信提示，感到莫名其妙。
昨日，警方再次会同蒋某来到银行，两地银行办妥解冻手续。两分钟后，71.5万元一分不少回到李某账户上。
原来，8月31日，李某接到好友帮忙汇款电话后，因当时工作繁忙，他按照对方提供的收款人信息，通过手机网银转汇给蒋某，因疏忽大意输错了账号，巧的是，收错钱的蒋某竟跟李某好友的客户同名同姓。